El percance de Coki Ramírez antes de cantar frente al Papa

Con un tono pícaro, Fer Dente preguntó: "¿Te pusiste nerviosa antes de cantar frente al Papa? ¿Comiste algo antes? Porque internet dice maldades….".

Coki Ramírez en Noche al Dente.jpg Coki Ramírez fue sorprendida por Fer Dente.

A partir de ese momento, la cantante se dio cuenta que Fer Dente sabía algo más y exclamó: “Ay, no me digas que te contaron. ¡No puedo creerlo! No seas malo”.

Sin embargo, a la cordobesa no le quedó más remedio que contar su insólita anécdota y detalló: “En qué palabra lo digo…se me aflojó el vientre. Ahí me decían 'te vamos a avisar', esto era un streaming mundial que se transmitía para todo el mundo y yo cantaba ese himno que compuse".

"Y cuando me dicen: 'ahí viene su santidad', yo me hacía caca. Se me aflojó todo", confesó y luego bromeó: “Yo pensaba que había inodoros de oro pero no, era un baño lindo igual".

"Mi hermana me golpeaba y decía: 'Coki, dale, que te están esperando. Fue una cosa tremenda…”, cerró con vergüenza.