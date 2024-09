Gustavo Cordera siempre sorprende, con sus melodías, con su poesía, con su arte. Toma la libertad de jugar como un modo de vida, desde ahí provoca la energía que irradian sus canciones. Sus shows se convierten en ritos, en grandes celebraciones, y sus discos se establecen como necesarios.

Gustavo Cordera. Gustavo Cordera vuelve a Mendoza.

Con el adelanto de “El baile de la Gambeta”, el Pelado Cordera comenzó a presentarnos este disco muy especial en su carrera: De La Cabeza al Corazón, donde estrena nuevos temas y por primera vez vuelve a visitar viejas canciones, desarmarlas y volverlas a armar.

Cada canción contará con su propio videoclip, dirigidos por Niko Sedano, los que conforman una película/serie de 12 capítulos bajo un mismo escenario. 13 genios, 13 locos, un perro, una cabeza… y un corazón.

Con respecto al disco, el propio Cordera escribió: “Surge de un encuentro con Marcelo Predacino; nos pusimos a improvisar, a jugar y la idea de grabar del mismo modo, no porque haya que hacerlo, sino por el simple hecho de crear libremente sin expectativas, sin modelos a seguir. Es tan grande la cantidad de canciones que hice en 36 años, con este ya son 17 discos. O sea, no precisaba hacer un disco y creo que eso es lo más hermoso que te pueda pasar como ser humano: hacer algo que no sea por necesidad.

Luego agregó: "Encontrarse sin necesidades, y sin esperanza también, es un lugar que habité desde donde se fecundó este disco, que no pretende absolutamente nada más que ser un acto de generosidad, arrojo y juego, para compartirlo con todos ustedes. El juego fue encontrarnos con las canciones o, mejor dicho, que las canciones nos encuentren a nosotros dispuestos a jugar con ellas.

Eso es “De la cabeza al corazón”. Es un tránsito, un viaje de esta vibración, de la mente al corazón. Retornamos al espíritu de las canciones. Cuando llega la ruptura de la cabeza entra el sol, o sea entra la divinidad en esa grieta, se abre el corazón y el disco empieza a respirar Amor, a respirar Espíritu. Me gustaría que la gente pueda, esta vez, meterse en la totalidad, no de una sola canción, sino arrojarse y entregarse a la experiencia. Los invito a escucharlo, a sentirlo, no se pierdan esta gran oportunidad”. “De la cabeza al corazón”, un disco necesario para estos tiempos”.

La placa recopila 12 canciones, entre ellas “Canción para mi cabeza”, “El gordo Motoneta”, “La del toro”, “En la ribera”, "Caroncha”, “Abrazo de gol” y “El baile de la gambeta”.