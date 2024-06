Andrés Calamaro en Mendoza: su show se basa en el disco "Honestidad Brutal"

En sus redes, Calamaro explicó que no ha querido presentar la gira como una celebración del disco que cumple un cuarto de siglo, pero reconoce que la idea es tocar muchas canciones de "Honestidad Brutal".

Entre los temas ajenos al disco que componen el show están "Flaca", "Cuando no estás", "Tuyo siempre", "Crímenes perfectos" y "Los chicos".

Sin embargo, el ex Abuelos de la Nada no es inflexible en las giras y no tiene problemas en cambiar la set list de acuerdo a los lugares que visita.