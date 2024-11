Roxband está compuesta por Soledad Sosa (sobrina de Pocho Sosa) en voz, Charlie Frites en bajo, Maxi Guillén en guitarra y voz, Diego Guillén en guitarra, Tincho Rodríguez en batería, Tony Virga en teclados y Gabriela Catulo en coros. Todos, músicos de de amplia trayectoria que han pasado por los mejores escenarios mendocinos.

Roxband.jpg Tincho, Charlie, Tony, Maxi, Diego, Soledad y Gabriela. Roxband se presenta este viernes en San Rafael. @eduromerofotografia

No faltarán los éxitos de Roxette que marcaron los '90 y '2000. Baladas como "It Must Have Been Love", "Listen to your heart" o "Spending my time" serán lentos de aquellos con los que los nostálgicos recordarán epocas doradas y seguramente algún que otro novio o novia.