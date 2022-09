El Indio Solari estrenó tres nuevas canciones

Con el nombre de El Cantante Tímido, se escuchó en primera instancia “Acaso las gallinas ponen huevos”, una canción pop con sonidos psicodélicos subyacentes, pegadizo estribillo y una repetitiva frase que seguramente, como tantas otras de este mismo autor, se convertirá en remera: “La libertad baila con la locura”.

¿Acaso las gallinas ponen huevos? - El Cantante tímido (Indio Solari)

Las siguientes dos canciones que se escucharon fueron presentadas como interpretaciones de El Mister y Los Marsupiales Extintos, y fueron “De las ventajas de caminar dormida” y “Ken Kesey”.

De las ventajas de caminar dormida - El Mister y los marsupiales extintos

La primera de ellas es un rock and roll que lleva de viaje a Los Redondos de la etapa en que el grupo comenzaba a ganar masividad, sobre todo por la irrupción de un característico solo de saxo. Pero el tema también se destaca por su exquisito final, una suerte de scat rockero a capella.

Ken Kesey (scherzo) - El Mister y los marsupiales extintos

Finalmente, la tercera composición hizo escala nuevamente en la psicodelia de los ´60, esta vez de manera explícita al homenajear ya desde su título a la figura contracultural estadounidense de esa década, organizadora de los acid test junto a un grupo llamado The Merry Pranksters, unas reuniones en las que se experimentaba con drogas lisérgicas; y autor del libro “One Flew Over The Cuckoo´s Nest”, sobre el que se basó la película “Atrapado sin salida”.