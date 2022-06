El gesto solidario de Abel Pintos con un cantante callejero: "Tomá, hace mucho frío para cantar"

Luego, relató la escena: "Me trajo un té de menta y me dijo ‘tomá, hace mucho frío para cantar’”, contó en un posteo en su cuenta de Instagram.

El posteo del joven no pasó inadvertido entre sus seguidores.“Antes de irse al Ópera, el flaco te lleva un té! Lo es todo”, “¡Causalmente te llamas igual que el hijo de Abel! Todos aprendemos lo que nos falta saber gracias a Abel Pintos”, “Este tipo si nos representa... ¡Qué lindo momento Agus! Cosas de la vida q no se pagan con nada... Éxitos”, fueron algunos de los mensajes.

Agustín intercambió con algunos mensajes con ellos y contó que el músico se había pedido el mismo té y que “fue el más rico y calentito” que había tomado en su vida.

Asombrado por el gesto del músico, el joven cantante agregó: “Realmente me temblaban las piernas y le dije ‘ojalá algún día le genere lo que vos me generaste hoy en este momento a alguna persona’. No les puedo explicar su respuesta del todo pero me miro y dijo sonriendo ‘Obvio que sí’”.

“¡Este hombre me hizo el día!”, concluyó emocionado y agradecido el joven cantante.

Agustín intercambió mensajes con muchos de sus seguidores y contó que el músico se había pedido el mismo sabor de té y que “fue el más rico y calentito” que había tomado en su vida.

En tanto, recientemente consultado acerca de los tatuajes que tiene en las manos en referencia a Guillermina, la hija de su esposa Mora Calabrese, y Agustín, el niño que tiene en común, y afirmó que “en las dos manos están las iniciales y una serie de símbolos que tienen que ver con Guillermina y con Agustín”.

En la mano derecha, el exitoso músico tiene la letra “G” tatuada junto a una serie de símbolos que representan a Guillermina. Y en la izquierda la “A”, con otros que refieren a Agustín.

Acto seguido destacó que en el caso de Agustín tiene unas hojas de laurel porque simbolizan la gloria. “En el camino de querer educar y acompañar en la formación y el crecimiento de los hijos lo que busca es que esos hijos consigan la gloria. Pero la gloria de todo lo que vayan a buscar emocionalmente y lo que los haga felices”, explicó el cantautor en aquel momento.