"Quiero cantar" y "Espejo", track 7 y 4 del último disco, respectivamente, fueron las canciones que antelaron el saludo: "Buenas noches, Mendoza" fueron las primeras palabras que dijo el músico provocando una nueva ovación antesala de interpretar "De mí, contigo", canción que grabó junto al dúo mexicano Camila.

Abel Pintos. Foto Marianela Dominguez12.jpg

"Muchas gracias, muy buenas noches. Voy a intentar ser lo más breve y claro posible. Son muchas cosas las que me pasan por la cabeza en este preciso instante. Hace muchos años tengo la oportunidad de venir a esta provincia. Era un niño cuando vine por primera vez y me sigo emocionando cada vez que llegó por la forma que tienen de recibirme. No sé cómo darle las gracias por acompañarme después de tanto tiempo", dijo Abel dialogando con el público, algo que repitió solo una vez más al final del show.

"Quiero darle las gracias a los que vienen hace mucho años y también agradecerle a los que vienen por primera vez por haber tomado el coraje de venir. A los que vienen por primera vez les voy a contar de qué viene el concierto. En mayo editamos un disco nuevo con 15 canciones. Hacía mucho no sacábamos música nueva y nos tocó hacerla en este momento horroroso que tuvimos que atravesar. Ahora nos toca disfrutar de cantar estás 15 canciones para que todos las escuchen", contó Abel.

"Además de cantar las canciones de este nuevo álbum también voy a cantar las canciones que hace mucho nos acompañan. Sé que mañana hay que trabajar pero lo siento porque vamos a compartir muchas horas juntos. Los quiero mucho de todo corazón, muchas gracias por venir", cerró el músico que luego interpreto en continuado "Tiene tu amor", "Vivir sin ti" y "Cien años", la primera que cantó fuera de su último material.

Abel Pintos. Foto Marianela Dominguez2.jpg

"El mar", "El adivino", "De ida y vuelta" y "Nosotros" fueron la antesala para que, con un nuevo look y guitarra en mano, le de comienzo a uno de sus clásicos más aclamados: "Ya estuve aquí". Luego llegó "3" y otra ovación cerrada del Arena Maipú que sirvió para que Abel presente a sus coreutas Antonella Giunta y Mery Granados, la hija de Pablo y hermana de Migue.

Luego, entrando en la última etapa del recital en donde una vez más Abel Pintos brilló con su particular voz, hilvanó las canciones más movidas que lo hicieron bailar sobre el escenario con "Abrazándonos", "El Hechizo", "Camina (Suave y elegante)" y "Y la hice llorar", canción que grabó junto a Los Ángeles Azules.

"Cuando todo termine regresen a casa con cuidado así nos volvemos a encontrar pronto. Han sido muy cariñosos cómo siempre. Gracias a la vieja escuela por estar aquí presentes. Gracias por recibir estás canciones nuevas con tanto amor, respeto y atención. Ha sido un placer cantar para ustedes esta noche. Muchas gracias. Me hacen sentir en casa una vez más. Gracias por venir a acompañarme en este concierto", dijo el artista antes de agarrar su guitarra y cantar en modo acústico "Motivos".

Abel Pintos. Foto Marianela Dominguez1.jpeg

"De solo vivir" y "Juntos" llegaron para ponerte punto final a las más 2 horas de show que brindó generando el constante aplauso y ovación de los presentes que deliraron con la entonación de Abel. Tras un recurrente -y habitual- "otra, otra", el bahiense volvió a escena con una campera verde para cantar "Pájaro cantor".

"Revolución", "Cómo te extraño" y "Libre" fueron las tres canciones finales para, ahora sí, despedirse de su primer show en Mendoza -este martes da una segunda función con entradas agotadas- en un abrazo interminable a la distancia y prometiendo una pronta vuelta a estas tierras.