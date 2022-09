El furor de Coldplay invadirá la Nave UNCuyo en versión sinfónico-coral.

Coldplay vio la luz en 1996 en Londres y desde entonces no ha hecho más que generar su propio brillo hasta resplandecer como la banda revolución a nivel mundial con sus espectaculares y coloridos shows, su calidad musical y el fenómeno que en pocos días presentará nada menos que diez shows en vivo en Argentina.

Para disfrutar de sus clásicos y en celebración del 48° Aniversario del Coro de Niños y Jóvenes de la UNCuyo la Orquesta Sinfónica y el Coro de Jóvenes de la UNCuyo han preparado dos noches con un especial “Coldplay sinfónico-coral”.

Inicio de temporada. La Sinfónica de la UNCuyo será dirigida hoy por Jorge Lhez.

Infaltables como Paradise, Viva la vida, Something like this, Human Heart y Sky full of stars serán algunos de los temas arreglados por el talentoso músicos mendocino Martín Vicente, que formarán parte del concierto a cargo del maestro uruguayo Víctor Mederos y la participación solista en voz de David De Mata.