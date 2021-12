El exabrupto de Mirtha Legrand en su emotivo regreso

Si no bastaron las palabras de Juanita para emocionar a los televidentes, estos ya se conmovieron totalmente cuando Mirtha Legrand le dedicó el programa a sus hermanos Goldy y Josecito.

"Ella vuelve y ella volvió" Así fue el emotivo recibimiento de Juana Viale a Mirtha Legrand

"Aquí estamos los tres, Josecito, Goldy y yo. Voy a dedicarles este programa a ellos, mis hermanos queridos que me dejaron hace muy poco tiempo", manifesto Mirtha, que también se refirió a lo duro que fue no poder despedirlos por la pandemia de Covid.

"No los pude despedir, así que eso fue todo muy doloroso, pero he tratado de reponerme. Pienso en ellos y me da como alegría", manifestó.

Mirtha Legrand y su exabrupto

Durante el programa, Mirtha Legrand abordó diferentes temas con cada uno de sus invitados e incluso hubo risas cuando hablaron de sus proyector.

La presentadora mencionó a “Pájaros in the night”, una obra teatral de los 90 dirigida por Ricardo Darín. “¿Fue un éxito?”, indagó. “Para nosotros sí fue un éxito porque estábamos felices de hacerlo pero a veces pasa eso. Recibimos unos ataques foráneos”, respondió el protagonista de El secreto de sus ojos lanzándole una mirada cómplice al cantante.

"Quisimos hacer algo diferente", atinó a decir Diego Torres. "Toda la gente que la vio la amó pero fueron cuatro", expresó irónicamente el actor. Fue entonces cuando la Chiqui intervino y mandó al frente al cantante y actor.

"Yo estaba en Mar del Plata en ese momento. Te vi una vez en el programa de Germán Paoloski en donde dijiste `nos fue como el ort´, no voy a decir la palabra entera", recordó Mirtha Legrand . El exabrupto provocó una carcajada de todos e inmediatamente ellos mismos cambiaron de tema.