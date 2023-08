El escándalo sexual por el que casi despiden a la protagonista de "Sabrina, la bruja adolescente"

Melissa-Joan-Hart-Sabrina-la-bruja-adolescente-tapa-Maxim4.jpg Melissa Joan Hart junto a Britney Spears.

En ese momento Melissa dijo que acababa de terminar con su novio porque ya no quería una relación con él, y estuvo despierta desde las 4 AM para hablar con la prensa. Luego en el estreno la hicieron esperar encerrada en un auto hasta que apareció Britney Spears y se tomaron fotos juntas, y ni siquiera vio la película, pues debía ir a filmar una escena en Vancouver para "Una Película de Miedo" (Scary Movie).

Pero antes de llegar al aeropuerto la llamaron para avisarle que había perdido el papel, así que se dirigió a Planet Hollywood a la fiesta posterior al estreno. A lo que agregó: "Mientras estoy en la fiesta, aparece mi abogado y me dice: '¿hiciste una sesión de fotos para la revista Maxim?'. Yo respondo: 'Sí, la hice'. Y me dice: 'Bueno, estás siendo demandada y despedida de tu programa, así que no hables con la prensa, no hagas nada'.

Melissa-Joan-Hart-Sabrina-la-bruja-adolescente-tapa-Maxim2.jpg "Sabrina, la bruja adolescente" fue una de las series que trascendió fronteras y fue un verdadero éxito.

Sin embargo, el verdadero problema era el título de la portada de la revista Maxim que decía "Sabrina, your favorite witch without a stitch" (Sabrina, tu bruja favorita sin ropa). Esto llevó a que se acusara a la por entonces joven actriz de violar un contrato con Archie Comics que le impedía interpretar a Sabrina desnuda. Como lo escrito por Maxim en la portada no fue responsabilidad suya, todo se resolvió, aunque tuvo que escribir una carta disculpándose.

