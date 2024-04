El ejercicio de pierna que Can Yaman hace mientras se prepara para Sandokán

El personaje de Sandokán fue un verdadero éxito en los años setenta y llevó al estrellato al actor Kabir Bedi. Ahora Disney está realizando una nueva adaptación de este personaje y trabaja en una coproducción internacional con la cadena RAI italiana.

"Despierto muy temprano, empiezo a correr en cinta de inmediato en ayunas, como pequeñas porciones y luego voy a entrenar a las 9 de la mañana incluso los sábados y domingos. Y después vuelvo a entrenar otro turno de noche con profesionales disciplinados", reveló el actor.

Con cada pierna apoyada en un cajón pliométrico de Crossfit (separadas la una de la otra casi un metro), Can Yaman sujeta una kettlebell y se balancea de un lado al otro. Se trata de un ejercicio de resistencia.

También hace saltos de varios tipos con los mismos cajones y para finalizar se sube en la barra de dominadas y se coloca en un ángulo de 90 grados en el que vuelve a aguantar lo máximo posible.

