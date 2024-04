La efectiva y rápida dieta con la que Can Yaman perdió 10 kilos en un mes

Can Yaman.

Para protagonizar la serie "Sandokan", Can Yaman tuvo que bajar 10 kilos en 30 días. "Tras finalizar el rodaje de 'Violeta como el mar', volví a Roma para hacer un cambio radical en mis hábitos y prepararme para 'Sandokan'. El primer objetivo era alcanzar el peso ideal para el personaje. Fue un periodo muy duro, porque en un mes logré perder casi 10 kilos, pasando de 94,5 a 85 kilos. Fue una fase intensa y tuve que quitarme muchos placeres", confesó en Instagram el actor.

