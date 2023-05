El doloroso presente de Camila Perissé: Alzheimer y brotes psicóticos

El cantante de tangos explicó que la semana próxima PAMI le ofrecerá a Camila una terapia física, un masajista y un colchón antiescaras, que había estado solicitando desde hace un año y ocho meses. También anunció que finalmente PAMI comenzaría a cubrir los costos de los pañales que necesitaba su pareja. Pero, además, Fernández reveló que Camila había sufrido brotes de psicosis en la última semana, se arrancaba el pelo y requería su atención constantemente. Según Fernández, esto se debía a que ahora él la veía todos los días, mientras que antes solo la veía tres veces por semana, y a los problemas con PAMI para conseguir la atención adecuada. La noticia ha dejado a Fernández destrozado, sin saber cómo avanzará la enfermedad de Camila.

Camila Perissé 2.jpg Chino Fernández y Camila Perissé.

Más adelante, la pareja de la actriz explicó por qué es necesario que a Camila le cambien la medicación. “Se lo expliqué a muchos médicos y nunca me dieron pelota, cuando yo me iba se la volvían a dar. Pero como esta vez me puse fuerte se dieron cuenta que están frente a una persona que va por todo. Y logré que entendieran que la quetiapina no se la pueden dar más en altas dosis como se la venían dando, porque le produce efecto paradojal, eso le pasa a algunas personas, hay otro tipo de drogas.

Camila Perissé joven.jpg Camila Perissé en sus años de esplendor.

Luego agregó: "También necesita dormir a la noche, no duerme bien hace mucho tiempo. Y después tanta medicación la vuelve agresiva. La medicina homeopática la paré porque no tenía más plata para pagarla, y el neurólogo me dijo que su diagnóstico no tiene solución, entonces ayer volví a darle la medicación homeopática que es la que tuvo un año entero en Mar del Plata, que le hace bien, durante el día. Entonces en dos o tres semanas Camila va a parar con estos arranques de furia, de histeria porque la droga que le dan a la noche es para dormir, y si duerme está más tranquila en el día y con un clonazepam cada tanto más el terapeuta que va a ir más los masajes y un asistente que voy a lograr que PAMI me mande mientras yo no estoy. Con todo ese combo vamos a lograr que Camila esté tranquila y tenga una mejor calidad de vida”.