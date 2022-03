Ed Sheeran rompe el molde: ¡cantará reggaetón!

Según contaron ambas estrellas a través de un comunicado, la colaboración nació de una manera casual, cuando ambos se conocieron en un gimnasio de Nueva York durante la pandemia y se volvieron amigos.

Te puede interesar: Ed Sheeran habló de sus adicciones a las drogas

“Todo lo bueno toma su tiempo. Hace seis meses estaba en el gym y dije este man se parece a Ed Sheeran. Pues así lo fue, era él. Nos tomamos un café, hablamos de la vida y quedamos con una chimba vibra y creando una amistad genuina hablando desde lo más simple hasta de cómo ser padre”, recordó Balvin, que en las últimas semanas estuvo presente en los medios más por una polémica indeseada que por su música.

Es que el colombiano había sido objeto de la furibunda “tiradera” por parte del puertorriqueño Residente en la última Music Session del productor argentino Bizarrap, que hoy acumulaba casi 77 millones de visualizaciones en YouTube.

Decidido a no responder y a continuar con su trabajo, Balvin prosiguió sobre sus canciones con Sheeran: “En Nueva York, quedamos de vernos un día en el estudio. Las primeras dos canciones que montamos, 'Sigue' y 'Forever my Love', ya salieron. Yo quería que estuviera en un tema en el mundo del reggaetón y él me invitó a su mundo. Fue brutal escucharlo en español y esperamos que pues disfruten tanto como nosotros”.

Te puede interesar: Ed Sheeran y su mujer se deshacen de la timidez para protagonizar su primer videoclip juntos

Sheeran, por su parte, admitió que “fue un verdadero desafío aprender español para esto” pero confesó que se había divertido mucho haciéndolo.

Las dos canciones y sus respectivos videos pueden encontrarse en los canales en YouTube de ambos artistas.