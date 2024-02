Dua Lipa lanzó su nuevo single: "Training season"

Dua comenta sobre la canción: "Había tenido una seguidilla de citas fallidas y la última había sido el colmo. Fui al estudio la mañana siguiente y Caroline y Tobias me preguntaron cómo había ido todo e inmediatamente dije: 'TRAINING SEASON IS OVER'. Como en las charlas del 'día después' con tus amigos, nos reímos mucho y todo tomó forma a partir de ahí".

Dua Lipa.jpg Dua Lipa.

Dua añade: "Y a pesar de que se trata obviamente de esa sensación cuando estamos cansados de decirle a la gente… específicamente a los hombres, cómo salir con uno, también se trata de que mi temporada de entrenamiento terminó y de mi crecimiento con cada experiencia. Nunca me sentí más segura de mí misma, clara o empoderada. Y aunque la temporada de entrenamiento nunca termine para ninguno de nosotros, comenzamos a ver la belleza de encontrar a esa persona con la que experimentarla. Dejamos de buscar a los aprendices y nos interesamos más en tener a alguien con quien crecer".