Dos periodistas de Diario UNO fueron nominados al Premio Aconcagua

Premios aconcagua.jpg

"Es un orgullo volver a estar nominado para los premios Aconcagua y sobre todo con grandes colegas en el mismo rubro. Sin lugar a dudas el caso Gil Pereg fue uno de los más resonantes de los últimos años y el juicio tuvo sus características particulares. En la cobertura buscamos desde Diario UNO darle un enfoque distinto día a día para ofrecerle algo novedoso al lector", señaló Sebastián.

Por su parte, Gabriel Sotelo se encuentra nominado en la categoría "Mejor cobertura periodística de información general" por su cobertura de la muerte de Diego Maradona.

Gabriel Sotelo.jpg

"Es algo que genera alegría y también se siente como un reconocimiento al esfuerzo, me hace sentir que vale la pena. Sin dudas preferiría no formar parte de esta nominación y que Diego siga vivo. Estar ahí, en el lugar de los hechos y luego recorriendo los distintos lugares en donde Maradona fue feliz fue algo muy conmovedor", dijo Gabriel y agregó: "El día que todos los futboleros no querían que pasara, pasó y cubrirlo fue un cúmulo de emociones difícil de explicar. No hay comparación con ningún otro hecho periodístico que me haya tocado cubrir y dudo que algo iguale ese momento. Toda Argentina, sin distinción de camisetas, estaba llorando a un ídolo que se iba. Un momento difícil de olvidar".

La entrega de premios Aconcagua será el viernes 17 de diciembre a las 21 en el teatro Mendoza.