Dos mendocinos actúan en Atrapados, la serie argentina más vista en Netflix de la última semana

Tania Casciani y Mike Amigorena actúan en la serie de Netflix Atrapados.jpg Los actores mendocinos Tania Casciani y Mike Amigorena se destacan en la serie "Atrapados" de Netflix.

Una periodista reconocida por encontrar criminales prófugos, una joven desaparecida y un referente social como principal sospechoso son los hilos que van tejiendo en 6 episodios una red de corrupción y abusos sexuales que exceden el grooming.

En sus primeros días disponible en Netflix, Atrapados lidera el Top 10 Global semanal de la plataforma de streaming. Tuvo más de 8 millones de visualizaciones en todo el mundo, y se posicionó en el puesto número 1 de series de habla no inglesa.

La serie de Netflix convocó a dos actores mendocinos

Entre el casi centenar de artistas que participan en la serie, se destacan dos que son mendocinos y que cuentan con experiencia en este tipo de producciones de alcance mundial.

Mike Amigorena tiene amplia trayectoria en cine, teatro y televisión o streaming. Además de músico, el maipucino saltó a la fama con Los exitosos Pells y ha sido parte de populares series y películas argentinas.

En tanto, Tania Casciani debuta con Atrapados en una plataforma como Netflix. La actriz, hija del reconocido músico Carlos Casciani (Los Alfajores de la Pampa Seca) cuenta con un camino teatral de excelencia en la provincia, sea en comedias o dramas.

netflix-atrapados4.jpg Soledad Villamil protagoniza "Atrapados", serie de Netflix en la que participan dos actores mendocinos.

Su ductilidad y talento actoral la llevaron a pisar la alfombra roja del Festival de Cannes cuando en 2018 presentó Muere monstruo muere, película de otro mendocino, Alejandro Fadel, que ella protagonizó.

Y es precisamente su trabajo audiovisual el que la llevó a ser convocada para la serie que hoy es furor en Netflix.

La buscaron en las redes para ofrecerle el papel en la serie

En diálogo con Diario UNO, Tania Casciani cuenta que su papel de Isabel en la serie Atrapados se dio gracias a las redes.

"El proceso empezó con un mensaje de Instagram del equipo de casting de la serie que yo vi de casualidad", admite la actriz sobre cómo la localizaron para ofrecerle una prueba de cámara. Y completa: "Me habían visto en la película La calma de Mariano Cocolo que protagonizo, me buscaron en las redes y me escribieron".

Todo arrancó con ese MD a fines de 2023. Después de dos castings virtuales -"la producción creía que yo vivía en Buenos Aires y yo nunca me fui de Mendoza"- Tania quedó seleccionada para formar parte del proyecto.

netflix, atrapados.webp Villamil y Juan Minujín forman parte del elenco estelar de la serie original de Netflix que es argentina.

En febrero del año pasado viajó a Buenos Aires a cerrar contrato, ensayar y hacer prueba de vestuario, "todo lo que es la etapa de preproducción de un trabajo audiovisual", nos explica. Y al mes estaría instalada en Bariloche para filmar Atrapados.

"Se filmó durante las primeras nevadas, los primeros fríos de Bariloche, fue una experiencia increíble con un equipo hermoso y enorme", dice sobre el rodaje que llevó unas 40 jornadas de trabajo y abarcó a un equipo de casi 500 profesionales, con producción de Haddock Films para hacer esta nueva serie argentina original de Netflix.

Esta serie de Netflix logró formar "familias"

Tania Casciani interpreta a la mamá de una adolescente víctima del grooming. No conocía a la joven actriz ni al actor que en la serie hace de su marido. Esa familia debió construirse durante el rodaje, con poco tiempo de interacción personal entre ellos, para llevar a pantalla un vínculo afectivo que resultara creíble.

"Con Alian Devetac y Maite Aguilar (Facundo y Camila en la ficción) tuvimos una linda relación de trabajo y de amistad para conformar esta familia en la serie. Rápidamente logramos generar esa química y esa confianza e intimidad de familia que se necesitaba para poder transmitirlo frente a cámara", explica la actriz mendocina.

Además, en Atrapados también comparte escena con Soledad Villamil, la protagonista, "me encontré con una actriz y una persona muy generosa, muy cálida, en un trato de igual a igual", comenta acerca de esa experiencia actoral. Y agrega que "con Alberto (Ammann) también actúo y fue muy agradable".

La actriz mendocina Tania Casciani en una escena de la serie de Netflix Atrapados.jpg La actriz mendocina Tania Casciani en una escena de la serie "Atrapados" junto al actor Alian Devetac. Foto: Gentileza Tania Casciani

La convivencia con todo el elenco en Bariloche le permitió a Tania conocer a Juan Minujín y al resto de actores que forma parte de la serie, "la verdad que se formó un elenco muy amable, humilde y cómodo para trabajar", confiesa.

Cómo se vive desde adentro el furor de la serie de Netflix

En cuanto a la repercusión de la miniserie en usuarios de Netflix, Casciani reconoce que le parece "muy loco leer algunos números después de la primera semana de estar disponible en la plataforma".

Y admite que "leer que se estrenó en 190 países, que es la serie más vista en habla no inglesa a nivel mundial, con más de 8 millones de vistas en streaming... son números difíciles de dimensionar, lo vivo con el asombro de estar experimentando esta escala de mi carrera por primera vez".

Sobre su proyección tras el éxito de Atrapados, la actriz se manifiesta "absolutamente consciente de que esto puede llevar a otros trabajos, o puede que no; de eso se trata también la carrera del actor y de la actriz".

Embed - Trailer de la serie de Netflix Atrapados donde actúan dos mendocinos

La actriz acaba de filmar La trenza, una película de terror dirigida por Gonzalo Calzada y anticipa que tras la serie de Netflix "me han surgido algunos proyectos más".

"Yo mientras sigo con mi vida, dando clases, con mis talleres abiertos a quien quiera aprender conmigo", concluye quien toma cada escalón de su carrera "pasito a pasito, con calma" más allá del gran éxito de la serie Atrapados.