Donald contó que padece Parkinson: "no sé si lograré vencer al mal"

"Tengo un Parkinson galopante AMIGOS, y cuando empiezo a temblar me cuesta parar. Le presento batalla día a día, apelando incluso a terapias alternativas que alivian..."lo quiero vencer"...pero noto que pese a mi resistencia, el mal no cede y no se da por vencido", arranca la carta del músico.

"Gracias a Dios, a la Virgen, a Jesús y a la Ciencia, existe un medicamento que calma, que aquieta, que apacigua, disminuye y hasta hace desaparecer (por completo) los temblores (siempre y cuando se observen determinadas condiciones)", continúa el comunicado que tuvo una fuerte repercusión en las redes.

"El estar sentado en paz, contento, tocando la guitarra cantando, ya sea sobre una banqueta en un escenario, o en un sillón de casa, en ambientes amables, amigables (despojados de stress, enojos, tristeza y/o angustia), me provoca gran alegría. Los temblores desaparecen por completo", agrega Donald.

"La pálida aparece cuando me paro, o me pongo en movimiento. Ahí se agudizan las tensiones y se trasladan a todo el cuerpo", explica el artista.

Donald.JPG

"Para desplazarme de un lado a otro, debo hacerlo agarrándome de lo que encuentre a mano, y con extrema lentitud doy un pasito detrás del otro, hasta que llego a donde me propuse llegar...sin contratiempos y sin caerme, aunque tomando seriamente en cuenta, el peligro que significa moverme así, debido a la posibilidad de marearme, caerme y de lastimarme con el porrazo", continuó el creador de varios hits.

Donald y la verdad sobre "Tiritando" #EnLaRed

"Existen cantidades adicionales de malestares que provoca el Parkinson en las personas, por ejemplo en mi caso...dolorosas contracturas en la espalda, (especialmente a la altura de las vértebras dorsales), enredarme en la sábanas, dificultad para darme vuelta en la cama, para abrocharme los botones, atar los cordones de los zapatos...(las zapatillas me las pongo y me las saco sin desatar los cordones), etc etc, pero acá estoy AMIGOS...y sigo estando...vivito y coleando, gracias a Dios", explica.

Donald tenía el sueño de hacer una gira

"Ni que fuese un visionario (como lo fue mi viejo)... una semana antes de la Pandemia me reuní con un empresario artístico, pues teniamos ganas de hacer una gira por todo el país. El Parkinson aún no se me había manifestado visiblemente y era mi deséo el cantar en público, sintiéndome entero y ágil para subirme y bajarme de cualquier escenario", recordó.

"Hoy sinceramente, no se si lograré vencer al mal, pero lo que puedo afirmar a los cuatro vientos, es que no voy a dar mi brazo a torcer", lamenta Donald.

"Hay cosas peores en este mundo AMIGOS que el Parkinson...(por ejemplo el odio y la guerra), estarán de acuerdo conmigo. En mi caso particular, al dichoso Parkinson no le voy a permitir que me robe el alma", agrega en el comunicado emitido en su cuenta de Facebook.