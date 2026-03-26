Rata Blanca celebra en Mendoza los 35 años de "Magos, Espadas y Rosas"

Walter Giardino Rata Blanca Walter Giardino, fundador de Rata Blanca y leyenda de la guitarra.

Rata Blanca y su disco más vendido: "Magos, espadas y rosas"

Editado originalmente en 1990, "Magos, Espadas y Rosas" marcó un antes y un después en la escena musical argentina, convirtiéndose en un clásico atemporal que trascendió fronteras. El disco cuenta con millones de copias vendidas en todo el mundo y sus singles mantienen una vigencia asombrosa: "La leyenda del hada y el mago" supera hoy las 10 millones de reproducciones en YouTube, mientras que "Mujer amante" es señalada como una de las mejores baladas de todos los tiempos del rock internacional. Este impacto consolidó a la banda como una formación multiplatino, alcanzando niveles de popularidad inéditos para el heavy metal en español.

Embed - Rata Blanca - Mujer Amante (Audio)

A lo largo de su trayectoria, Rata Blanca ha cosechado galardones que ratifican su estatus de leyenda, incluyendo nominaciones a los premios Grammy y récords de ventas como los obtenidos con "El Reino Olvidado", que alcanzó 12 Discos de Oro, 10 de Platino y 3 de Doble Platino. La presentación en Mendoza forma parte de una intensa gira nacional que la banda llevará adelante durante este 2026, con fechas confirmadas en ciudades como La Rioja, Catamarca, Mar del Plata, Rosario, Córdoba y Posadas.