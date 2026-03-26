La legendaria banda argentina Rata Blanca, fundada en 1987 por el guitarrista Walter Giardino, se presentará el sábado 18 de abril a las 21 en el Arena Maipú Stadium (Emilio Civit y Maza). El show será para celebrar el 35° aniversario de su álbum icónico "Magos, Espadas y Rosas". En una cita que promete virtuosismo y nostalgia, la agrupación -considerada la más influyente del género a nivel internacional- se reencontrará con el público mendocino para repasar himnos como "La leyenda del hada y el mago" y "Mujer amante". Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Ticketek.com.ar y en la boletería del Arena (esta última opción únicamente en efectivo).
Rata Blanca celebra en Mendoza los 35 años de "Magos, Espadas y Rosas"
La banda de hard rock más importante de habla hispana regresa al Arena Maipú el próximo 18 de abril para revivir su disco más emblemático en el marco de una gira nacional histórica.
Rata Blanca y su disco más vendido: "Magos, espadas y rosas"
Editado originalmente en 1990, "Magos, Espadas y Rosas" marcó un antes y un después en la escena musical argentina, convirtiéndose en un clásico atemporal que trascendió fronteras. El disco cuenta con millones de copias vendidas en todo el mundo y sus singles mantienen una vigencia asombrosa: "La leyenda del hada y el mago" supera hoy las 10 millones de reproducciones en YouTube, mientras que "Mujer amante" es señalada como una de las mejores baladas de todos los tiempos del rock internacional. Este impacto consolidó a la banda como una formación multiplatino, alcanzando niveles de popularidad inéditos para el heavy metal en español.
A lo largo de su trayectoria, Rata Blanca ha cosechado galardones que ratifican su estatus de leyenda, incluyendo nominaciones a los premios Grammy y récords de ventas como los obtenidos con "El Reino Olvidado", que alcanzó 12 Discos de Oro, 10 de Platino y 3 de Doble Platino. La presentación en Mendoza forma parte de una intensa gira nacional que la banda llevará adelante durante este 2026, con fechas confirmadas en ciudades como La Rioja, Catamarca, Mar del Plata, Rosario, Córdoba y Posadas.
Con un sonido demoledor y contemporáneo, el show en el Arena Maipú será una oportunidad única para que miles de fanáticos de distintas generaciones vuelvan a conectar con las canciones que definieron un rumbo en la historia del rock argentino.