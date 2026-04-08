Diego el Cigala presenta en Mendoza "Flamenco y Son". La cita con uno de los máximos exponentes de la música flamenca es el domingo 12 de abril a las 21 en el Arena Maipú Teatro (Emilio Civit y Maza). Las entradas están disponibles en Ticketek (clientes Visa Banco Galicia 6 cuotas sin interés) y boletería del Arena (solo en efectivo).
Diego el Cigala, referente mundial del flamenco, se presenta en Mendoza
El cantaor madrileño confirmó su gira 2026 por Argentina con la correspondiente presentación en Mendoza. Luego continuará por Uruguay y Chile
El 2026 marcará el retorno de una de las voces más personales y desgarradoras de la música hispana a Mendoza. Diego El Cigala pisará nuevamente los escenarios de Argentina, Uruguay y Chile para presentar “Flamenco y Son”, una propuesta que condensa la esencia de su búsqueda artística: la unión indisoluble entre el quejío flamenco y la cadencia de los ritmos caribeños.
Este espectáculo no es solo un concierto, sino una celebración de la fusión que el artista ha perfeccionado a lo largo de los años. El Cigala propone un viaje "íntimo y apasionado" que navega entre el son cubano y la salsa, demostrando que, aunque su raíz es puramente gitana, su corazón late al ritmo de toda América Latina.
Un recorrido por dos décadas de historia
Acompañado por un grupo de músicos de extraordinario talento, el repertorio de esta gira destaca por su expresividad y riqueza. El Cigala interpretará tanto sus éxitos más emblemáticos como canciones de otros autores que, bajo su particular sello, han sido adoptadas como propias por sus seguidores. Para completar la experiencia sensorial, la puesta contará con la presencia de una bailarina en escena, aportando la fuerza visual necesaria para acompañar una interpretación que promete conmover.
A pesar de ser un maestro de la mixtura, Diego mantiene una postura firme sobre sus orígenes:
“El flamenco es tan grande y tan bonito que no necesita fusionar con nada”, afirma el artista, subrayando que su exploración de géneros como el bolero, el tango y el latin jazz no busca cambiar el género, sino dialogar con otras culturas desde el respeto.
A lo largo de 20 años de trayectoria y habiendo visitado más de treinta países, Diego “El Cigala” ha logrado algo que pocos artistas consiguen: hipnotizar a audiencias globales manteniendo la autenticidad. Su voz inigualable, capaz de pasar del susurro a la potencia del grito flamenco, regresa al país para reafirmar por qué es el máximo exponente de esta hermandad sonora entre dos continentes.
Las fechas específicas y los puntos de venta de entradas para Argentina, Uruguay y Chile serán anunciados en los próximos días, generando una gran expectativa en un público que lo espera con la fidelidad de siempre.
La ventaja de Priority Pass
Para el concierto en Mendoza, el público podrá optar por sumar el servicio de Priority Pass a la experiencia en el Arena Maipú Stadium. Priority Pass es un espacio exclusivo para las previas de cada show, combinando comodidad, distinción y atención personalizada.
El servicio incluye: estacionamiento exclusivo con seguridad privada en playa de Chango Más; 2 tragos por cada Priority Pass (+18) u opción sin alcohol con maridaje; Fast-lane: acceso sin fila directo a tu lugar en el Stadium; baños exclusivos y acceso al Priority en la previa y durante el show.
Este servicio de Power Play se puede sumar a la compra de la entrada al evento a través de ticketek.com.ar.