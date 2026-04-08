Diego el Cigala, referente mundial del flamenco, se presenta en Mendoza

Un recorrido por dos décadas de historia

Acompañado por un grupo de músicos de extraordinario talento, el repertorio de esta gira destaca por su expresividad y riqueza. El Cigala interpretará tanto sus éxitos más emblemáticos como canciones de otros autores que, bajo su particular sello, han sido adoptadas como propias por sus seguidores. Para completar la experiencia sensorial, la puesta contará con la presencia de una bailarina en escena, aportando la fuerza visual necesaria para acompañar una interpretación que promete conmover.

A pesar de ser un maestro de la mixtura, Diego mantiene una postura firme sobre sus orígenes:

“El flamenco es tan grande y tan bonito que no necesita fusionar con nada”, afirma el artista, subrayando que su exploración de géneros como el bolero, el tango y el latin jazz no busca cambiar el género, sino dialogar con otras culturas desde el respeto.

Embed - Diego El Cigala - Voy (Official Video)

A lo largo de 20 años de trayectoria y habiendo visitado más de treinta países, Diego “El Cigala” ha logrado algo que pocos artistas consiguen: hipnotizar a audiencias globales manteniendo la autenticidad. Su voz inigualable, capaz de pasar del susurro a la potencia del grito flamenco, regresa al país para reafirmar por qué es el máximo exponente de esta hermandad sonora entre dos continentes.

Las fechas específicas y los puntos de venta de entradas para Argentina, Uruguay y Chile serán anunciados en los próximos días, generando una gran expectativa en un público que lo espera con la fidelidad de siempre.

La ventaja de Priority Pass

Para el concierto en Mendoza, el público podrá optar por sumar el servicio de Priority Pass a la experiencia en el Arena Maipú Stadium. Priority Pass es un espacio exclusivo para las previas de cada show, combinando comodidad, distinción y atención personalizada.

El servicio incluye: estacionamiento exclusivo con seguridad privada en playa de Chango Más; 2 tragos por cada Priority Pass (+18) u opción sin alcohol con maridaje; Fast-lane: acceso sin fila directo a tu lugar en el Stadium; baños exclusivos y acceso al Priority en la previa y durante el show.

Este servicio de Power Play se puede sumar a la compra de la entrada al evento a través de ticketek.com.ar.