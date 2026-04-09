Mendoza celebra "El Día del Arte· con un festival multidisciplinario en la Nave Cultural

No es solo un evento: es cruce, diálogo y una escena en movimiento.

Una plataforma para la creación contemporánea: el festival propone una experiencia integral de arte en vivo, donde conviven distintas disciplinas en simultáneo. Su objetivo es visibilizar producciones actuales y generar nuevas formas de encuentro entre creadores y audiencias, poniendo en valor la diversidad de lenguajes de la escena local.

Actividades con entrada libre y gratuita

16:00 hs – Explanada Este: Feria de diseño de indumentaria + food trucks

16:00 hs – Sala 1: Muestra de Artes Visuales

17:00 hs – Sala 2: Proyección de cortos

18:00 hs – Sala 1: Ballet Contemporáneo de la Ciudad de Mendoza

18:30 hs – Sala 1: Compañía de Danza Ígneas – “Traición” (Dir. Natacha Gabrielli)

20:00 hs – Explanada Este: Lamoladora, un potente ensamble de percusión que transforma el espacio en una experiencia rítmica y física, donde la energía colectiva y el pulso en vivo marcan el ritmo de la jornada.

21:00 hs – Explanada Este: DJ Set Santi Lima (New Rock Club) & Julieta Nasif

El cierre será a cielo abierto con una selección musical que cruza estilos y climas, invitando al encuentro y a habitar el festival desde el movimiento, la pista y la celebración.

Actividades con entrada

19:00 hs – Sala 2: “Mujeres del mismo barro” – Espacio Bailado (Dir. Mariella Scherbousky).

19:00 hs – Sala 3: “Nerium Park” – Teatro (Dir. Ariel Blasco).

Mujeres del mismo barro "Mujeres del mismo barro", otra de las propuestas en la Nave Cultural para este sábado.

Las entradas para las actividades aranceladas se encuentran disponibles a través de Entradaweb.

Además de su programación escénica, el festival contará con espacios de encuentro, feria y propuestas gastronómicas, generando un entorno dinámico donde el arte sucede de manera continua.

El público podrá elegir su propio recorrido, transitando entre salas, escenarios y espacios abiertos en una experiencia que combina lo gratuito con propuestas especiales.