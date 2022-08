Disney Plus: los ocho estrenos más esperados de agosto

Entre los estrenos de Disney Plus se destaca Lightyear que semanas atrás vio la luz en los cines de todo el mundo.

Los estrenos de Disney Plus para agosto

Lightyear - 3 de agosto

Una vez ha pasado toda la polémica del beso LGBTIQ+, Lightyear llega a Disney Plus para intentar resarcirse del enorme fracaso que ha sido en cines (poco más de 200 millones de dólares recaudados en todo el mundo, costando eso y siendo un spin-off de Toy Story...).

Lightyear | Official Trailer

Marvel Studios Assembled: The Making of Ms. Marvel - 3 de agosto

No es más que un simple making of de Ms. Marvel, interesante para los amantes de este tipo de extras.

Temporada 2 de Wu-Tang: An American Saga - 3 de agosto

Wu-Tang: An american saga es una serie de Hulu que se ha ganado el corazón de todos suscriptores a esta plataforma de streaming, que ahora ha encontrado su hueco en la aplicación de Disney Plus. La segunda temporada de este drama sobre el hip hop ambientado en los años 90 llega respaldada por críticas buenísimas, por lo que si todavía no has visto la primera, quizás sea un buen momento para hacerlo.

LEGO Star Wars: Summer Vacation - 5 de agosto

Un especial veraniego de LEGO Star Wars que, un poco más, y llega en septiembre con el inicio de otoño a la vuelta de la esquina.

LEGO Star Wars Summer Vacation | Official Trailer | Disney+

Predator: La presa - 5 de agosto

Para la prensa, la mejor película de Predator desde la original, por lo que si eres fan de esta saga de acción y ciencia ficción, quizás sea una propuesta muy interesante a tener en el radar.

Yo soy Groot - 10 de agosto

A simple vista, Yo soy Groot parece una serie menor de Marvel Studios, aunque yo no descartaría una vinculación mayor de lo esperado con el Universo Cinematográfico de Marvel. Además, tendrás disponibles todos sus capítulos el día 10 de agosto, por lo que podrás invitar a tus amigos para hacer una maratón y comentar lo adorable que es este personaje de Guardianes de la Galaxia.

Yo Soy Groot | Tráiler Oficial Doblado | Disney+

She-Hulk: Abogada Hulka - 17 de agosto

¿Una comedia judicial? Esta es la loca premisa de She-Hulk: Abogada Hulka, la nueva serie del Universo Cinematográfico de Marvel que tiene la misión de presentarnos a la nueva superheróina de la franquicia. Tatiana Maslany protagoniza una especie de sitcom que viene a revolucionar una saga cada vez más ambiciosa.

Andor - 31 de agosto

Serie precuela de Rogue One: Una historia de Star Wars, centrada en la figura de Cassian Andor y protagonizada por Diego Luna. Seguiremos sus aventuras durante los años de formación de la Rebelión a lo largo de 12 episodios, siendo así la ficción televisiva de Star Wars más larga hasta la fecha.