La película protagonizada por Benedict Cumberbatch y Elizabeth Olsen, cuenta la historia de Scarlet Witch (La Bruja Escarlata) buscando recuperar a sus hijos (se pudieron ver en Wandavision) intentando apropiarse de sus dobles de otra dimensión.

Para hacer más fácil este trabajo, ella intenta apropiarse de los poderes de América Chávez, una heroína a la que Marvel introduce en esta película. No es la única, ya que también se introducen a lso Iluminatti, una organización de otra dimensión formada por algunos super héroes muy conocidos.

Disney Plus: qué pasa con los productos de Marvel que estaban en Netflix

Confirmado hace algunas semanas, Disney Plus incorporará el 29 de junio las series de Marvel que se encontraban en Netflix hasta hace unos meses.

Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist, Luke Cage y el crossover de The Defenders podrán verse en Disney Plus desde ese día, pero no es la única novedad surgida en las últimas semanas.

Daredevil 1ª Temporada / Tráiler oficial subtitulado

En el caso de Daredevil y Jessica Jones, ambas tendrían una continuación en Disney Plus, aunque no se sabe si mantendrán el tenor violento que tenían en Netflix.

De hecho, el personaje de Daredevil ya apareció en Spiderman No Way Home, al igual que su villano en Hawkeye.

Marvel también llega con Baymax a Disney Plus

El 29 de junio también llega a Disney Plus el famoso robot Baymax. Protagonista de Big Hero, Baymax llegará en el formato de una serie.