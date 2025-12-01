Desde Chile llega la compañía Alamala Teatro con su versión tragicómica de Macbeth

La versión propone una mirada crítica y actual sobre la corrupción, la manipulación y el deseo de poder, temas tan vigentes hoy como en el siglo XVII.

En esta puesta que llega al país directo desde Santiago de Chile, actúa Héctor “Toti” Moreno Urrejola (quien también es el director artístico de la obra), Alex Rifo Contreras (también productor general), Cristian Castro Rodríguez y David Soto Carrasco. El staff se completa con el trabajo de sonido de Enrique Brante Carrera, la iluminación de Luis Ortega Díaz, la coordinación de Camila Cereda y el trabajo técnico audiovisual de Pablo Domene.

Sobre Alamala Teatro

Alamala Teatro busca fortalecer con esta gira el intercambio escénico entre Chile y Argentina, visibilizando el trabajo de las artes escénicas chilenas en el exterior y consolidándose como referente en la reinterpretación de los clásicos de Shakespeare.

Fundada en 2002, la compañía ha forjado una destacada trayectoria con una marcada vocación popular. Sus espectáculos, de espíritu callejero y lúdico, se inspiran en el clown, el bufón, el juglar y el melodrama, buscando siempre un contacto directo con el público. Con la realización de estas presentaciones por la región de Cuyo de “McBeth Alamala”, el elenco celebra el teatro sin fronteras, acercando al público argentino una propuesta vibrante, popular y profundamente humana.

“Mcbeth Alamala” de gira por Argentina: las fechas del 2 al 7 de diciembre

Con funciones especiales y propuestas solidarias, la compañía ha trazado un interesante recorrido para que el público pueda disfrutar de la obra “McBeth Alamala” en Mendoza, San Luis y San Juan.

Mendoza

Martes 2 de diciembre. A las 18:30. Aula Teatro – FAD UNCuyo. Entrada: $3.000. Se adquieren el mismo día en la sala.

Miércoles 3 de diciembre. A las 20. Sala Cultural Malvinas Argentinas (San Miguel 1540, Las Heras). Entrada: un alimento no perecedero a beneficio de la Organización Luz en el Camino.

Domingo 7 de diciembre. A las 20. Sala Circular. Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén). Entrada popular: $8.000 o 2 x $10.000. Se adquieren por EntradaWeb o el mismo día en taquilla.

San Luis

Viernes 5 de diciembre. A las 21. La Papelería Teatro (Pedernera 1539). Entrada popular: $8.000 o 2 x $10.000, a través del alias lapapeleria.teatro

San Juan

Sábado 6 de diciembre. A las 22. Cooperativa Teatro de Arte (O’Higgins 501). Entrada anticipada $10.000. En ventanilla $12.000. Descuento jubilados y estudiantes $8.000. Entradas en el siguiente link.