Darío Barassi fue internado de urgencia y preocupa otra vez su salud

Barassi hospital.jpg Darío Barassi le envió un mensaje a sus seguidores desde la cama del hospital para tranquilizarlos

Afortunadamente, horas más tarde volvió a reportarse desde sus historias y compartió un video con las últimas actualizaciones y ya desde de la comodidad de su casa.

De vuelta en casa, harto del tema estrés y el cansancio pero bueno. Estoy perfecto, en casa, sí me tomé el día, fui a grabar y tuve una subidita de presión, me mareé un poquito", explicó.

Además, amplió: "Una ambulancia me chequeó, me controlaron todo, salió perfecto e hicimos cosas de rutina. Seguramente me ocupe de profundizar un poco más pero nunca tuve presión alta, hoy si, y por eso decidimos suspender".

"Voy a morir pero espero que no ahora, por favor no que el sábado es el cumpleaños de Inés. Gracias por la preocupación, estamos bien", bromeó al concluir con el video, indicó a24.com

No es la primera vez que Darío Barassi sufre un problema de salud

Esta no es la primera vez que Barassi tiene un problema de salud. Por esa razón, Entrometidos en la Tarde se comunicó con él para preguntarle sobre su internación. Barassi fue contundente con sus declaraciones y explicó por qué tuvo que ir al hospital.

“Seguro que me ocupe en profundizar un poco más, pero nunca tuve presión alta, hoy la tuve y por eso decidimos suspender. Voy a morir, pero espero que no ahora. Por favor no que el sábado es el cumpleaños de Inés”, cerró, haciendo referencia al cumpleaños de su hija menor.

