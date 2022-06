Dalia Gutmann llega a Mendoza con su comedia éxito

Este espectáculo, a través de monólogos, canciones y videoclips, se ganó una nominación al premio ACE en la categoría Mejor Espectáculo de humor. "Soy caótica y en el show se nota un montón mi caos", cuenta entre risas Dalia en diálogo con Diario UNO.

Dalia se ríe y padece del acelere en el que vivimos, habla de esa lista interminable de cosas para hacer, de la culpa, de la relación con nuestro cuerpo, del vínculo intenso, complejo y demencial con su madre y con su hija, de aquello que la hace sufrir, y también de lo que le da alegría.

"Lo fui viviendo en la vida y se me van cayendo ideas que voy probando y veo en dónde hay risas y en dónde no. Mi estilo de humor es prueba y error. Es increíble el humor porque algo que uno cree que es gracioso de repente lo cuenta y nadie se ríe y al revés igual. Hasta que no lo probas no sabes", explica Gutmann sobre cómo fue preparando el espectáculo.

Cosa de minas 2 – “Tengo cosas para hacer” es una invitación a “GutmannDalia”, un mundo delirante y ATR donde la comediante se entrega a ser quien es, comparte las cosas que piensa, habla de lo que le pasa, y reflexiona con humor e inteligencia acerca de las emociones incómodas pero inevitables que atravesamos día a día.

"Empiezo a sentir algo y se lo comento a alguien y ahí estoy atenta a ver qué me responde. Se lo pruebo al del kiosco o en las redes sociales. Pruebo en Twitter e Instagram algunos chistes o ideas y me sirve para ver si funciona o no", confiesa sobre esta obra que la llevará a presentarse en Miami.

"No me dieron mucha información al respecto pero es muy top ir a actuar a Miami. Es la primera vez que voy pero me tengo mucha fe. Es un humor universal y hace un tiempo actuando en otro país me di cuenta que no hay que cambiar las palabras o los chistes", explicó Dalia.

Este año Dalia continuará con la gira de este espectáculo y también con la conducción de Recreo por la pantalla de América TV (domingo, a las 13). "Es un año bastante movido. Estoy todo el tiempo haciendo cosas", dice además de agregar que tiene ganas de hacer un taller de teatro.

Si bien quiere probar sumergirse en nuevos personajes de ficción asegura que "dejar de lado los monólogos no porque es lo que sé hacer. Es una gimnasia hacer stand up, es mi columna vertebral de lo que sé hacer".

