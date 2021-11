¿Cuándo estuvo Lucía Galán con Maradona?

Corría el año 1982 cuando Diego Maradona y Lucía Galán se conocieron y se enamoraron. El astro estaba separado de Claudia Villafañe, vivía en Barcelona y la cantante atravesaba su momento de mayor esplendor con Los Pimpinela.

Fue una relación seria y para nada secreta. Ambos eran estrellas en sus rubros y disfrutaban mucho del tiempo juntos. "Tuve al Diego sano, divertido, simpático y familiero. Al mejor Maradona", describió Lucía Galán sobre su relación hace algunos años en diálogo con Catalina Dlugi.

lucia galan maradona 2.jpg En la serie de Maradona se menciona la relación del astro con Lucía Galán pero ella no se siente identificada con esa ficción

Juntos grabaron la canción Querida amiga, dedicada a Doña Tota, con quien Lucía tenía una gran relación. "Mi mamá (María Engracia Cuervo) también tenía una excelente relación con Doña Tota. Íbamos muy seguido a la casa de la calle Cantilo y tomábamos mate. Todo se dio de manera muy natural, nada era preparado ni con invitación. La Tota y Don Diego eran dos personajes maravillosos y hablábamos mucho tiempo. Diego y su mamá tenían una relación muy simbiótica y muy linda, de mucho cariño, de respeto y admiración", contó sobre aquellos años.

¿Lucía Galán estuvo embarazada de Diego Maradona?

El rumor sobre el embarazo y aborto de Lucía Galán dio vueltas durante años en el mundo de la farándula, especialmente en boca de Luis Ventura. La artista nunca quiso revelar si la situación que dicen que atravesó fue real o no.

"Yo entiendo a la gente que a veces usa la televisión como una catarsis o como algo psicoanalítico, pero yo tengo mi terapeuta y yo abro la puerta de mi vida hasta un punto en el que está involucrado el buen gusto. Hay cosas que quiero que se sepan y otras que no", explicó Lucía Galán hace un tiempo, en diálogo con Ángel de Brito, conductor de LAM.

"Así que, si fuera mentira o si fuera verdad, jamás lo diría en un programa porque es algo muy delicado", explicó.

"Hay situaciones de las que no quiero dar un indicio de nada. Por respeto a mi misma y por respeto a él. Es un tema del que no quiero hablar en ningún medio", sentenció la cantante sin dejar claro si pasó o no pasó.

lucia galan maradona.jpg

Sobre la relación que mantenía con Maradona, Lucía Galán reconoció que, si bien era seria, nunca "tuvimos un proyecto".

"Cuando terminamos de grabar ya no estábamos juntos y él me dijo que estaba con Cristiana Sinagra", la mamá de Diego Maradona Junior, el mayor de los hijos del futbolista.

De todas maneras, siempre se refirió a Maradona no como “un amor más”.

lucia galan maradona 1.jpg Diego Maradona y Lucía Galán grabaron juntos la canción Querida amiga, dedicada a Doña Tota

Por qué se llama Lorena Gaumont en la serie de Maradona

En la biopic de Diego se narran algunos detalles de la vida del ídolo entremezclados con ficción. En los primeros cinco capítulos puede verse el momento en el que Maradona viaja a España para comenzar su camino en el Barcelona, donde jugó entre 1982 y 1984. Allí es donde conoce a Lorena Gaumont, que en la vida real es Lucía Galán.

En la serie de Maradona no se la nombra por su nombre porque la artista no dio autorización para ser mencionada.

Sobre su participación en la serie dijo: "Vi apenas unas escenas y están muy alejadas de la realidad. No me identifico con esa ficción. Y no voy a hacer más comentarios. La verdad ya la conté muchas veces. Esa no es mi historia", dijo.