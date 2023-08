Controla tu respiración antes de ver cómo luce la alienígena Diana de V Invasión Extraterrestre, a los 70 años

¿Cómo luce hoy la actriz que le dio vida la malvada Diana de "V Invasión Extraterrestre"?

El primer trabajo de Jane Badler fue en la soap opera (telenovela) "Una vida para vivir" entre 1977 y 1981. Luego alcanzó fama mundial con el personaje de la alienígena Diana en la serie "V Invasión Extraterrestre", y en su secuela "V: La Batalla Final".

Donovan descubre la verdad / Diana se come una rata | "V - Invasión Extraterrestre" (1983)

Luego Jane interpretó a la agente Shannon Redd en la serie de televisión "Misión: Imposible", y fue Meredith Braxton en la telenovela "Falcon Crest". Además fue estrella invitada en "Riptide", "Hotel" y "La isla de la fantasía".

En cuanto a su vida privada, durante el auge de su carrera se mudó a Australia y se casó con Stephen Hains, un hombre de negocios con el que tuvo dos hijos: Sam y Harry. Algunos años después, retomó su carrera en el cabaret y participó en "Archy and Mehitabel", "El Gran Gatsby", "The Singing Forest", "Big Hair in America" y dos espectáculos de monólogos, "Shakin' the Blues Away" y "The Love Goddess: Rita Hayworth".

Jane Badler.jpeg Así luce la alienígena Diana de V Invasión Extraterrestre, a los 70 años.

En marzo de 2010 Jane Badler se unió como personaje invitado en la exitosa serie australiana "Neighbours" donde interpreta a la villana Diana Marshall. En agosto de ese año retomó su mítico papel de alienígena en la serie de televisión "V", que actualizó 25 años después el popular éxito de ciencia ficción.