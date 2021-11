Cómo ver gratis la entrevista completa de Susana Giménez a Wanda Nara

¿Cuánto cuesta la suscripción a esa plataforma?

Por tiempo limitado: 3 meses 50% de descuento. Luego solo $249 al mes con impuestos incluidos.

¿Cómo ver gratis la entrevista completa a Wanda Nara?

La entrevista completa de Susana Giménez a Wanda Nara estará disponible desde el 30 de noviembre. Es aquí dónde se podrá ver gratis. Esto porque Paramount ofrece la posibildiad de tenerlo a prueba por siete días y si no convence, darle de baja.

Es decir, que si se contratara hoy, 25 de noviembre, se tendría gratis hasta el 2 de diciembre por loq ue la entrevista copleta podría verse el mismo 30 de noviembre de fforma gratuita. La clave está en darle de baja antes de que se cumpla el plazo de siete días y así evitar que Paramount cobre el primer mes.

La entrevista de Susana Giménez a Wanda Nara

Wanda Nara no se calló nada y respondió a cada una de las preguntas que le hizo Susana Giménez en una entrevista exclusiva que se difundió este miércoles en Telefe.

La empresaria se refirió a la infidelidad de este con la China Suárez, al mensaje por Instagram que ella tuvo con la actriz argentina y a un llamado telefónico en el que la empresaria le pidió perdón por sus dichos tratándola de destructora de familias usando una palabra muy particular.

Según dijo Wanda Nara, siempre mira en el celular de Mauro Icardi porque se tienen mucha confianza y explicó que él mismo le contó de su encuentro con la China Suárez en París.

"Yo no viajaría para estar una noche con un chico", explicó Wanda Nara para diferenciarse de la tercera en discordia y aseguró creer que no pasó nada entre la China y el futbolista del Paris Saint Germain. La versión que circuló fue que Icardi tuvo fiebre esa noche y por eso no ocurrió nada.