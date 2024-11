"Claroscuro": la magia del movimiento y la música en escena

La actriz y bailarina Carla Gisella Masignani, conocida como “Lolot Lanet” y por haber conquistado la escena nacional con el arte de las danzas acrobáticas y la rueda cyr, encara con esta puesta teatral su primera producción propia.

El proyecto se gesta además como una creación colectiva entre destacadas artistas de la escena local: las músicas Melisa Budini y Eugenia Moreno, que la acompañan en escena. La dirección, puesta en escena y asistencia de dramaturgia está a cargo de Érica Gómez (directora de La Pilarcita, obra ganadora de la Fiesta Provincial del Teatro de Mendoza 2024).

Con este equipo talentoso e interdisciplinario de artistas, y la rueda cyr como elemento escénico principal, la obra tiene de protagonista a Lana.

SINOPSIS

Desde niña, Lana, ha vivido con dos voces internas que nunca dejan de susurrarle su caos y limitaciones. Estas voces no solo reflejan sus sombras, sino que la empujan a enfrentarse a todo lo que ha evitado hasta ahora. Lana deberá encontrar la fuerza para embarcarse en un viaje profundo de reconciliación consigo misma, donde sus desafíos internos serán las notas que guíen su transformación.

“Claroscuro” es una puesta performática que busca generar una poética genuina a partir de la rueda cyr, que en este caso, viene a representar el mundo emocional del personaje principal de la historia, transmitiendo las contradicciones existenciales de la vida misma. A esto se le suma la presencia de las músicas como personajes oníricos, que terminan de darle forma a una propuesta multidisciplinaria en donde el teatro, la danza y la música interpretada en vivo (con canciones de Budini) se mixturan para narrar una experiencia escénica única para el público.

“Llevo casi 8 años de investigación de este elemento (rueda cyr), en el cual he incorporado, durante este tiempo, todas aquellas técnicas estudiadas del teatro y la danza; donde el objeto deja de ser un mero objeto, para convertirse en algo vivo, donde no sólo es la buena manipulación de la técnica, si no el lograr darle vida, una identidad capaz de contarte una historia, esto es el Circo Teatro. Cada movimiento es justificado y sentido, y en este caso, nos adentraremos a mundos incómodos del ser humano, con la finalidad de movilizar al público, con aquellas emociones tal vez un tanto estancadas”, contó Masignani.