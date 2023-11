Charly García: la esquina neoyorquina de Clics Modernos ahora tiene su nombre

El cónsul argentino en Nueva York, Santiago Villalba, consideró que esta ciudad fue la fuente de inspiración de un disco, "una obra maestra” que inspiró a otros músicos y un “puente cultural y artístico” con Buenos Aires. Villalba fue el encargado de leer un mensaje del músico. “Nos dice Charly: ‘Me siento honrado por la invitación y porque me hayan elegido para que una esquina lleve mi nombre. No conozco muchos artistas de fama mundial a los que les haya sucedido esto, nada menos en una ciudad como Nueva York, una metrópolis tan importante para mí, donde solo ahí se podía lograr el sonido de Clics Modernos. Estoy feliz, estoy emocionado, no veo la hora de decirle a un taxista ‘déjeme acá, en Walker Street y yo’”, cerró el cónsul, en medio de la alegría de la gente.

Recital por Charly García esquina New York.jpg Hilda Lizarazu y Fabián Von Quintiero fueron algunos de los músicos que hicieron un miniconcierto en la mítica esquina.

