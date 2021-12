Charlie Cox confirmado como Daredevil en Marvel

Cuando Netflix no siguió con sus series basadas en personajes de Marvel hubo varias molestias de parte de sus fans. Una de ellas era por Charlie Cox y su personaje de Daredevil. El tema es que lo había hecho tan bien que no se podía creer que ya no fuera a usar el traje. En ese momento, todos le pidieron a Marvel que recuperen al personaje para las películas y con el mismo actor. Incluso Cox pidió estar y dio resultado.