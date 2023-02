Candi Viosch y DJ Reptilianx cierran este sábado el ciclo Noches al Máximo

Este sábado será el turno de la radiante presencia de Candi Viosch quien ofrecerá un espectáculo en el más amplio sentido de la palabra, esta vez con banda en vivo. Sus más recientes lanzamientos y temas inéditos son parte de su repertorio, donde se podrá apreciar su búsqueda y visión artística basada en la fusión de los más diversos estilos.

En sus letras y performances siempre está presente la convivencia de oposiciones, los momentos más felices también fueron los más tristes, las alegrías más intensas costaron las decepciones más profundas, y en esa vulnerabilidad, Candi despliega todo su talento para viajar entre baladas y pop y bailar al ritmo de beat urbano y electrónico.

NUNCAPENSÉ - Candi Viosch

DJ Reptilianx aparece en la escena del under mendocino en 2016, visibilizándose como DJ no binario. Mezcla géneros y subgéneros de la cumbia, el reggaeton, el rap y el pop en fiestas autogestionadas y en distintos lugares bailables de la ciudad. Su set apunta a resaltar producciones latinas, tanto del mainstream como también del under, posibilitando conocer a artistas emergentes y autogestivos.

