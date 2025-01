Cacho, el cantante de Los Palmeras, sufrió un ACV

El documento explayó: “Con control multidisciplinario, tratamiento farmacológico y monitoreo estricto en Unidad de Terapia Intensiva, evoluciona en horas con mejoría de su déficit neurológico, encontrándose actualmente lúcido estable hemodinámicamente en compañía de su familia”.

Según confirmaron desde el entorno, el músico tenía una internación programada desde hace tres meses para realizarse estudios cardiológicos. Pero aclararon que se encuentra en buen estado de salud.

Cacho de Los Palmeras: no es la primera vez que le da un ACV

El cantante de hits populares como “El bombón asesino”, había sufrido un accidente cerebrovascular (ACV) en 1998. Lo contó años atrás en una entrevista: “Estaba en mi habitación, en la cama, viendo un partido y, cuando escucho que me llama mi mujer para ir a tomar unos mates a la cocina, noto que las piernas no me responden”.

“No sentía ni las manos ni la boca. Es una cosa que no tiene explicación, es horrible, perdés el sentido de todo. No podía hablar”, recordó