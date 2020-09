Brancatelli: "me colaba en el tren porque no me alcanzaba para los apuntes de la facultad"

Hijo de un vendedor de autopartes y una ama de casa y madre, Brancatelli explicó que era un solo ingreso el que mantenía a su familia con mucho esfuerzo. “Vivimos siempre en la misma casa hasta que la perdieron después del 2001 por una deuda hipotecaria” recordó. “Fue una infancia feliz, pero sí notabas que no tenías todo lo que tal vez el resto de los chicos con los que jugabas tenían", detalló.

Luego puso un par de ejemplos muy claros: “zapatillas, era ‘no las rompas’ porque no había otras, si querías una pelota era el día de tu cumpleaños o Navidad, eran fechas muy puntuales donde podías acceder a algo nuevo”, contó el periodista.

Esas diferencias se hicieron más evidentes cuando Brancatelli llegó a la adolescencia: “cuando uno tiene las primeras salidas, que saca la billetera para que salgas a la noche me daba cuenta que mis amigos salían con lo que hoy serían $2.000 y yo salía con 300 pesos”, revela. Pero eso no lo afectó, sino que lo recuerda con orgullo.

Sin embargo, narró: “Lo que si me ha marcado es el momento universitario, fue uno de los peores momentos, del 95 al 2002, económicamente fue cuando mi familia más lo sintió. En un momento no tenía ni para el viaje. Me colaba en el tren porque si no, no tenía para los apuntes de la facultad"

Luego explicó cómo se las arregló para estudiar: “Opté por ir en bici hasta la estación, me colaba en el tren en el furgón, mirando que no venga el inspector, me bajaba en Haedo, ahí me tomaba el viejo tren que ahora no está funcionando, de Haedo a Temperley, también colado, no pagaba nada para viajar porque si no no tenía para comprar los apuntes”.