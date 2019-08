© Todos los derechos quedan reservados al autor

El Böhamia Danse Quartett enmarcado en el Live on tour 2019 presenta su visceral obra “Percussion” en Mendoza.

Una creación coreográfica puede tener un gran valor o puede ser tan sólo una o algunas personas moviéndose. Una vez, en Londres, encontré un grupo de bailarines de calle danzando una obra mía, dice desde su estudio-laboratorio poblado de retratos, afiches de giras, carteles de óperas y piezas teatrales. Junto a su Quartett de Frankfurt en Alemania presenta su pieza que creo entre 2011 entre Buenos Aires, Rabat y Zagreb.

Obra que, dirá Böhâmia Wültrich, son las tripas de mi arte y que integra la flamante Live on tour. “Discépolo lo hubiera amado”, ha dicho Carlos Gorriarena sobre él. Pavada de definición que termina diciendo Laura Malosetti Costa “la mirada de Héctor Böhâmia Wültrich se fija en los bordes y su atención privilegia a los habitantes de los márgenes de la sociedad”.

¿Cómo es crear en ese contexto social / político?

La danza siempre fue mi soga, intente desesperadamente reflejar lo que estaba pasando, porque entiendo que esa es la tarea de un artista. Mis comienzos era una época de gran investigación, estábamos orientados a ver de todo tratando de entender. Mis primeros trabajos fueron muy salvajes, luego llegó toda una autodisciplina. Eso fue lo que me salvó de los momentos duros, de la soledad y de la muerte. Me conecte con gente que había dejado de ver, gente que pensaba que tenía otra mirada sobre mi obra. Pasan cosas extrañas con el arte, por un lado tienen un valor existencial y al mismo tiempo puede no tener ninguno. Algunas obras de las que compuse aparecían solas, como si hicieran fuerza para volver, para mi era un enorme agujero negro, en ella estaba parte mi vida. Un período que me marcó fundamentalmente.

Kalle Kuikkaniemi

¿Qué sensaciones le da, a su regreso a la Argentina?

Extraño y lento. Artísticamente han pasado cosas interesantes. Comencé a trabajar por todo el país, siempre he tenido espacios.

¿Cómo ve la danza joven actual? ¿Cree que hay un ámbito para su desarrollo?

Hay un salto generacional enorme. Personalmente tengo una visión muy definida de la danza, mi danza es lo que soy. Ahora la visión de los más jóvenes es otra, por eso dejé de enseñar, porque sentía que de alguna manera estaba condenando a los estudiantes. Creo que uno tiene que trabajar con las vísceras, pero la generación de ahora tienen la cabeza en el mercado. Algunos de los talentos bellísimos que trabajaron conmigo terminaron haciendo jurados en competencias mentirosas y me preguntaba, ¿para esto le dedique tantas horas de mi tiempo?

Hace pocos días atrás escuché decir a alguien que el ballet ya fue. Es increíble, el ballet es la base, es el alma del bailarín, es el soplo. Ahora la estética pasa por los cuerpos sin vidas, sin reacciones, sin cansancios, sin movimientos. La danza contemporánea de hoy es hacer lo menos posible, no hay necesidades de estudiar nada. Es el vacío y eso influye porque se persigue una idea de arte muy internacionalista, conceptual, dicen. Hay que entender que la vida de cualquier artista es de muchísimo trabajo. Ahora eso pasa por un costado y hay mucho facilismo al que se le llama contemporáneo.

Héctor Böhâmia Wültrich, Buenos Aires 1967, régie y coreógrafo, estudió danza y música en la Juilliard School de New York y dirección escénica en el Berliner Ensemble. Trabajó con Pina Bausch, Peter Greenewey, William Lincoln Christie y Rolf Liebermann. Sus obras se exhibieron en la Kungliga Operan de Estocolmo, Sadler's Wells de Londres, Staatsoper Unter den Linden de Berlín, Théâtre Mohammed V de Rabat, Gran Teatro del Liceo de Barcelona, Opéra National de Lyon y Teatros de toda América.

TEATRO MENDOZA

Miércoles 14 de agosto = 20:30 hs.



Las entradas anticipadas están a la venta en Boletería del Teatro

Platea Baja A $500.-

Platea Baja B $450.-

Platea Alta $400.-

Pullman $300.-

CLASE MAGISTRAL

Dictada por Héctor Böhâmia Wültrich

Esta clase se dará en las mismas instalaciones del Teatro Mendoza, el día martes 13 de agosto a las 10:30 hs.

La misma es abierta y está destinada a bailarines y/o estudiantes de danza clásica y contemporánea nivel medio y avanzado.

Para poder participar de la misma, los bailarines deberán inscirbirse en el teatro Mendoza y la condicion es que hayan comprado entrada para ver la función o abonar $200.-, el cupo es limitado y se dará por orden de inscripción hasta cubrir dicho limite.