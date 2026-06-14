El espectáculo teatral "Mundo K-Pop: Cazadoras de Demonios" regresará a Mendoza para ofrecer una única función especial. Será el viernes 19 de junio a las 19 en el Auditorio Ángel Bustelo (Virgen del Carmen de Cuyo 610, Ciudad). Este fenómeno musical, que continúa sumando fanáticos de todas las edades en la región, invita a toda la familia a disfrutar de una propuesta original, vibrante y llena de fantasía. Las entradas se pueden adquirir a través de la plataforma Entradaweb.
Vuelve a Mendoza: "Mundo K-Pop: Cazadoras de Demonios"
Un show lleno de música, coreografías de alto impacto y un profundo mensaje sobre la amistad
El precio de las entradas es el siguiente:
- Platea A - Filas 01 a 15: $40.000
- Platea B - Filas 16 a 31: $35.000
- Platea C - Filas 32 a 41: $30.000
Mundo K-Pop: una aventura entre música, humor y magia
Basado en la película animada y en el universo del K-Pop, el musical traza la historia de un grupo de talentosas chicas que, en pleno auge de su carrera artística, deben enfrentarse a un inesperado desafío: los Saya Boys. Este misterioso equipo de “demonios” musicales busca conquistar a la humanidad a través de su sonido hipnótico.
Entre coreografías de alto impacto, humor y batallas cargadas de magia, las protagonistas descubrirán que la verdadera fuerza no está en la rivalidad, sino en la amistad, la aceptación y la importancia de unirse a pesar de las diferencias. Se trata de un show dinámico y emocionante, lleno de energía y emoción, que invita a los espectadores a creer que juntos siempre somos mejores.
Estética animé y el poder del trabajo en equipo
"Mundo K-Pop: Cazadoras de Demonios" fusiona con maestría los elementos del musical moderno con la estética del animé, desplegando vestuarios vibrantes, impactantes efectos visuales y rutinas de baile inspiradas de forma directa en los grandes grupos de la ola coreana.
Con un elenco joven y talentoso, la puesta en escena promete una experiencia diferente y visualmente imponente, ideal tanto para los fanáticos del género como para quienes buscan un espectáculo novedoso. Más allá del despliegue técnico, la obra propone un mensaje profundo sobre la identidad, el trabajo en equipo y el poder de creer en uno mismo, logrando una historia que resuena con fuerza en las nuevas generaciones.