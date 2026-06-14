Vuelve a Mendoza: "Mundo K-Pop: Cazadoras de Demonios"

Entre coreografías de alto impacto, humor y batallas cargadas de magia, las protagonistas descubrirán que la verdadera fuerza no está en la rivalidad, sino en la amistad, la aceptación y la importancia de unirse a pesar de las diferencias. Se trata de un show dinámico y emocionante, lleno de energía y emoción, que invita a los espectadores a creer que juntos siempre somos mejores.

Estética animé y el poder del trabajo en equipo

"Mundo K-Pop: Cazadoras de Demonios" fusiona con maestría los elementos del musical moderno con la estética del animé, desplegando vestuarios vibrantes, impactantes efectos visuales y rutinas de baile inspiradas de forma directa en los grandes grupos de la ola coreana.

Con un elenco joven y talentoso, la puesta en escena promete una experiencia diferente y visualmente imponente, ideal tanto para los fanáticos del género como para quienes buscan un espectáculo novedoso. Más allá del despliegue técnico, la obra propone un mensaje profundo sobre la identidad, el trabajo en equipo y el poder de creer en uno mismo, logrando una historia que resuena con fuerza en las nuevas generaciones.