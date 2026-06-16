Blaylock: impresionante tributo a Pearl Jam en Foxy Live

La propuesta promete un verdadero viaje a los '90: pogo, guitarras distorsionadas y una experiencia atravesada por la intensidad emocional que convirtió al grunge en un movimiento cultural que marcó generaciones.

Integrada por Pablo David en voz, Charlie Frites y Diego Guillén en guitarras, Chelo Buzzacchi en batería y Adriano De Paoli en bajo, Blaylock se consolidó como una de las bandas más importantes que tributan al mítico grupo Pearl Jam.

El show es para mayores de 18 años y contará con la apertura de SUB POP, formato acústico grunge a cargo de Jere Iglesias.

Embed - BLAYLOCK Pearl Jam Tributo

Sobre Blaylock

Blaylock nació en Mendoza en 2020, impulsada por músicos apasionados por el sonido grunge y el legado de Pearl Jam. Desde sus comienzos, el grupo se propuso recrear la energía y la identidad musical de la histórica banda de Seattle, combinando fidelidad sonora con una impronta propia sobre el escenario.

Su propuesta se divide en dos formatos: Show, un recorrido por los himnos que inmortalizaron a Pearl Jam en la historia del rock, donde el sonido crudo y potente de la banda ruge en cada acorde; y Unplugged, inspirado en el icónico concierto acústico que Pearl Jam realizó para MTV en 1992, acompañado por una lista de bises cargada de clásicos.

En febrero de 2021 compartieron escenario en el Teatro Plaza junto a Seattle Supersonics, considerada una de las bandas tributo a Nirvana más importantes de Latinoamérica. Ese mismo año realizaron un show unplugged con gran convocatoria en el mismo teatro.

A lo largo de su recorrido se presentaron en escenarios y salas de Mendoza como el Teatro Plaza, Teatro Quintanilla, Teatro Imperial, Hipólito y 23 Ríos Craftbeer, consolidando una propuesta que mantiene vivo el espíritu del grunge en la provincia.