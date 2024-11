Bajar de peso: la hora exacta para tomar el jugo de limón que te hará adelgazar

El limón es transversal en todo tipo de comida como las saladas, dulces y bebidas.

A qué hora exacta hay que tomar jugo de limón para adelgazar rápido 1.jpg El limón funciona muy bien como complemento dietético y diurético.

El limón, ¿quema o no quema grasa?

El limón funciona muy bien como complemento dietético. Además sirve como diurético para eliminar las toxinas del cuerpo.

De acuerdo con un estudio publicado por el Journal of the American College of Nutrition, las personas que tienen un alto grado de vitamina C en su organismo queman un 30% más de grasa corporal cuando realizan ejercicio que las que no absorben vitamina C.

Por cada 100 gramos de limón sin piel, hay 53 mg de vitamina C. En esto se basan las teorías que niegan la capacidad del jugo de limón para quemar grasa.

No obstante, la vitamina C ayuda y favorece la quema de grasa debido a su poder de intervención en la síntesis de carnitina. Dicha sustancia es la que necesitan las células del cuerpo para oxidar y romper los lípidos grasos.

Ahora bien, hay un momento exacto para tomar jugo de limón y bajar de peso.

A qué hora exacta hay que tomar jugo de limón para adelgazar rápido 2.jpg

¿A qué hora exacta hay que tomar el jugo de limón para adelgazar?

Algo muy importante a tener en cuenta es que el jugo de limón ayuda a prevenir el aumento de los niveles de azúcar en la sangre y a eliminar líquidos que inflaman el cuerpo mejorando notoriamente la salud.

El limón aporta saciedad al organismo y es una rica fuente de energía. Además mejora la digestión y, al ser alcalino, optimiza los niveles del PH de la sangre.

Por esta razón los nutricionistas coinciden y recomiendan tomar el agua de limón en horas de la mañana para aprovechar al máximo sus beneficios para la salud y la pérdida de peso.

La hora exacta para beber jugo de limón recomendada por la mayoría de los nutricionistas, es justo a la hora que te levantas. Antes de comer cualquier cosa, tomá jugo de limón o agua con limón. No importa si eres del club de las 5 de la mañana o de los que arrancan pasadas las 10.