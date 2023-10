Así se ven hoy los hermanos Hanson a más de 26 años del éxito de MMM BOP

Tras el éxito de "MMM Bop", los hermanos Hanson lanzaron canciones como "Where's The Love", "I Will Come To You" y "Weird" en 1998.

Hanson - MMMBop (Official Music Video)

Los hermanos Hanson habían comenzado su carrera musical como pianistas, pero Isaac consiguió una guitarra de segunda mano y Zac una batería. La vida de estos hermanos cambió cuando Steve Greenberg, representante de Mercury Records, los escuchó tocar en una feria estatal de Kansas; tras su actuación, los hermanos fueron fichados por la discográfica de forma casi inmediata.

En 1998, el grupo fue nominado a tres premios Grammy: disco del año, mejor artista nuevo y mejor actuación pop por un dúo o grupo con vocalista.

A comienzos de los años 2000, tras varios problemas con su discográfica, los hermanos Hanson decidieron abandonarla y optaron por rehacer sus carreras bajo un sello independiente, 3CG Records.

Hanson (2).jpg Así se ven hoy los hermanos Hanson.

El último disco que los hermanos Hanson lanzaron fue "Red Green Blue" en el 2022. Actualmente la banda se encuentra realizando una gira mundial.

En su cuenta de Instagram, los hermanos Hanson tienen 382 mil seguidores. Hasta la actualidad, esta banda ha vendido más de 16 millones de discos en todo el mundo.