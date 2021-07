Ángela Leiva contó cómo fue su traumática separación

Ángela Leiva recordó la violencia psicológica que sufrió por parte de una ex pareja y representante, Mariano Zelaya, de quien se separó a fines de 2017 tras varios años de relación.

“Es difícil salir de ese lugar. Es fácil entrar porque uno se topa con personas que son tóxicas, psicópatas, y es difícil salir pero eso no significa que sea imposible”, comenzó la cantante tropical. “En mi caso era muy chica, estaba mi carrera en juego también, él era mi productor, mi representante, mi novio, mi concubino, se convirtió en mi Dios más o menos”, continuó Leiva.

“La persona que hace eso es muy inteligente, sobre todo cuando se topa con personas como yo, que fui muy sana en mi relación, muy confiada”, se sinceró.

“En realidad yo salí de la relación porque ya no sentía amor por él como mujer, pero sentí que se merecía conservar el trabajo, entonces le rogaba que trabajara conmigo igual. Y ahí se agravó un poco más todo porque él no concebía que me fuera de su lado”, profundizó la artista.

“Un día se lo planteé y tardé cuatro años en separarme. Y ahí empecé a ver desde otro lugar, desde afuera de la relación, empecé a ver todo”, recordó.

“Nunca me levantó la mano, pero hizo cosas peores. Yo estoy muy bien, hice mucha terapia, crecí muchísimo, entendí la vida desde otro lugar. Y a veces me doy cuenta que todavía hay rastros de esa violencia psicológica. Yo siempre digo que uno en estos casos es víctima, fui víctima y yo decidía salir de ese lugar de víctima”, concluyó Ángela.