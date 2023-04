andres.JPG Hit del rock nacional. Andrés Calamaro y Los Decadentes revivieron un clásico de Los Abuelos de la Nada.

Se trata de una nueva versión de “Costumbres argentinas” que formará parte del último volumen de la trilogía ADN.

“Vamos a cantarles un estreno, ya el segundo estreno. Se llama ‘Costumbres argentinas’ y dice así”, decía un joven Andrés Calamaro en 1985 sobre las tablas del Teatro Ópera para introducir una canción de su autoría y que junto a Los Abuelos de la Nada se convertiría en un hit absoluto del rock argentino.

La frase quedó inmortalizada en el álbum Los Abuelos de la Nada en el Ópera en el que fuera el último registro del grupo con la formación que incluía a Calamaro, Miguel Abuelo y Cachorro López.

Y ahora, esta canción, que nunca tuvo un registro en estudio, tendrá una nueva vida en la voz de Andrés -compositor del tema- pero acompañado por Los Auténticos Decadentes, quienes lo invitaron a grabar una versión de la emblemática canción que sonó por primera vez en aquella función de junio del 85.

El tema, en el que Calamaro comparte versos con Diego Demarco, guitarrista decadente, se estrenará junto a su videoclip el próximo 20 de abril y será parte del Capítulo N, tercer álbum de la trilogía discográfica ADN que los Decadentes iniciaron en noviembre de 2021.

“Después de grabar el disco Y la banda sigue veníamos con ganas de hacer algo como esto. Y como estamos en un impasse de componer, dijimos: ‘Vamos a hacer covers’. Que está bueno, porque es una relectura, implica un reconocimiento de la canción y meterte en el intento de que sea diferente, a la vez. Y también, para darle valor a esa gente que influyó en nosotros”, le contaba Gustavo Cucho Parisi, cantante de los Deca, a Teleshow, en la previa al lanzamiento del primer volumen de ADN.

Esa primera parte incluía temas de Sumo (”Los viejos vinagres”), Virus (”Luna de miel en la mano”), Luis Alberto Spinetta (”Seguir viviendo sin tu amor”) y también una de Los Abuelos de la Nada (”No te enamores nunca de un marinero bengalí”). Además, entre los homenajeados estaban Rubén Rada, Los Tigres del Norte, Los Chunguitos y hasta Opus, los one hit wonder austríacos con la maradoniana “Live is Life”.

El primero de abril de 2022 se editó el Volumen D, con versiones de Moris (“De nada sirve”), The Cure (“Boys Don’t Cry”, con Andrea Prodan como invitado) y Rodrigo (“Yerba Mala”, junto a Ulises Bueno). También incluía “Jurabas tú”, de Los Del Fuego y con Los Palmeras.