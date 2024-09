Alfredo Casero regresa con "Cha Cha Cha" en octubre a la calle Corrientes

“Para armar Cha Cha Cha no están muchos de los originales, pero estamos ahí con Lito Ming. Me parece que está”, comenzó diciendo Casero, anticipando la posible participación de algunos de los miembros originales del elenco. Luego, el humorista anunció la fecha de estreno del espectáculo: “Voy a hacer los tres shows de la semana diferentes ya que son demasiadas cosas. Dale, venite que es ahora o nunca. 10 de octubre, Metropolitan”, concluyó, confirmando así la reaparición de los sketches que hicieron reír a toda una generación en la emblemática calle Corrientes.

Casero había reconocido las dificultades de revivir un programa tan emblemático: “Sería un trabajo de locos. No es fácil volver a hacerlo porque tenés una gran corriente en contra, porque todos piensan que sos vos”, expresó. Además, señaló los desafíos económicos y logísticos de llevar a cabo el proyecto: “No es que yo lo quiera o no hacer, sino que mucha gente tiene que tener la buena voluntad o la plata para invertir. Y yo mismo les digo que no inviertan porque es un laburo bárbaro y hace falta mantenerlo con mucho dinero, que es como se hacía la televisión de antes, pero no la de ahora”, reflexionó.