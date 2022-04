A un mes de su muerte, Jésica Cirio se quebró hablando de Gerardo Rozín

Te puede interesar: Murió Gerardo Rozín: el emocionante video que le dedicó Telefe

A lo que Cirio contestó visiblemente emocionada: "Miles. Fue un año bastante duro. No quiero hablar... Fue difícil, pero hoy me vienen un montón de recuerdos que, por momento, digo 'wow'. También se me vienen a la cabeza frases de él. Siempre lo tengo presente", respondió conmovida la esposa de Martín Insaurralde.

También le preguntaron por Jey Mammon, el conductor elegido para reemplazar a Rozín, y Cirió explicó que el 1 de mayo vuelven al aire.

"Arrancamos el primero de mayo, ya tenemos fecha de aire. Es hermoso que un espacio que él creo, un espacio para los músicos, siga adelante. Es muy especial, porque es lo que él quería. Está bueno", precisó.

El llanto de Cirio al aire de La Peña de Morfi

La muerte de Gerardo Rozín impactó en todo el mundo del espectáculo, a pesar de que sus conocidos y amigos sabían por el momento que estaba atravesando. A pocos dias de su muerte, La Peña de Morfi, el programa del conductor, decidió darle una despedida y Jésica Cirio no soportó su dolor y se quebró en pantalla.

"Hoy es un día muy especial para todos nosotros. Es muy difícil estar acá parados, pero cada uno de los que estamos acá somos parte de una gran familia y esa familia la creó Gerardo”, aseguró Cirio, acompañada de todos los integrantes de La Peña de Morfi y de Eugenia Quibel, pareja de Rozín.

Jesica Cirio se quebró al aire.- Minuto Argentina

"Cada artista que pasaba por La Peña de Morfi, cada músico, era celebrado, era homenajeado y eso es lo que vamos a hacer acá nosotros", explicó y añadió: "“Vamos a celebrarlo con más de 50 artistas de todas partes del mundo van a decir presente hoy acá y le van a traer una canción, que es lo que él más amaba".

“Gerardo para mí fue un amigo, un confidente y alguien que siempre voy a guardar en mi corazón”, dijo Cirio, en medio de un llanto que ponia la piel de gallina.