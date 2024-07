A sus 84 años, así se ve hoy Nancy Sinatra, la cantante e hija de Frank Sinatra

Embed - Nancy Sinatra - These Boots Are Made For Walkin' (Official Music Video)

¿Cómo se ve hoy Nancy Sinatra?

Nancy Sinatra se hizo mundialmente conocida tras el lanzamiento de su álbum debut 'Boots' (1966), que incluyó el sencillo 'These Boots Are Made for Walkin'. Esta canción alcanzó el puesto número 1 de la lista Billboard Hot 100, gracias a sus millones de ventas físicas en Estados Unidos.

Tras un par de años dedicándose de lleno a la música, Nancy debutó en el cine, como actriz, en la película 'The Ghost in the Invisible Bikini' (1966). También formó parte de espectáculos como The Smothers Brothers Show, The Ed Sullivan Show (en especial memorable) y The Man From UNCLE.

En cuanto a su vida privada, Nancy Sinatra se casó en dos oportunidades. Primero con Tommy Sands, de quien se divorció en los años 60, y luego con Hugh Lambert. Con el segundo tuvo dos hijos: Angelo "AJ" Lambert Paparozzi y Amanda Catherine Lambert.

Nancy Sinatra.jpg Nancy Sinatra en la actualidad.

La cantante siempre mantuvo una excelente relación con su madre, Nancy Barbato, quien lamentablemente fue víctima de reiteradas infidelidades cuando la carrera de Frank Sinatra despegó en Los Ángeles. Esto llevó a Nancy Sinatra a dejarlo después que el amorío del cantante con la actriz Ava Gardner saliera a la luz pública.

Semanas después que la pareja se divorciara en 1951, Frank Sinatra se casó con Gardner, mientras que Nancy Sinatra se dedicó a criar a sus tres hijos: Nancy Jr., Frank Jr. y Tina.