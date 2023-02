3 series para maratonear en Netflix este fin de semana 

La Maldición de Bly Manor

Esta serie de Netflix tiene solamente nueve capítulos y cuenta la historia de una niñera que es contratada para cuidar a unos niños en una mansión en la que vive el dueño de la casa, un chef, una jardinera y el ama de llaves. Pero no todo es lo que aprece en la casa y hay siglos y siglos de secretos que pueden revelarse de manera escalofriante. En IMDb, la serie cuenta con un puntaje de 7,4 sobre 10.

Desparejado

En solamente ocho capítulos, esta serie de Netflix cuenta como una persona de 40 años que acaba de ser abandonada por su pareja debe reconstruir su vida, conocer nuevas personas e incorporar nuevamente a ese circuito tortuoso que puede ser la soltería cuando uno ya no tiene 20 años. Esta serie está protagonizada por Neil Patrick Harris (How I Met Your Mother) y tiene un puntaje de 7 sobre 10 en IMDb.

Ecos

Finalmente, se encuentra Ecos. Esta serie de Netflix cuenta con siete capítulos. Es la historia de dos hermanas gemelas que durante toda su vida han jugado a intercambiar sus papeles, pero en un momento, una de ellas desaparece y la vida de ambas se comienza a desmoronar rápidamente.