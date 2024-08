Una película y una serie recomendada donde actuó Julián Ortega, el fallecido actor de "Élite"

Julián Ortega: una película y una serie

Hijo de la famosa actriz Gloria Muñóz, el actor nació en Madrid en 1988. Al formar parte del espectáculo debido a la influencia de su madre, Julián Ortega tuvo su debut en el cine a los 12 años con un pequeño papel en "El otro barrio".

Más adelante, el actor logró comenzar a consolidar su carrera en series como "La señora", "Gran Hotel" y "7 vidas". En paralelo, pudo tener su espacio en series de televisión muy interesantes como "Las chicas del cable" y "Velvet".

Debido a que muchas de las producciones en las que participó Julián Ortega han sido de origen desconocido y tal vez no encontraron el éxito necesario, sí se puede precisar que tuvo sus momentos de gloria en importantes series y películas.

Con esta información como base, es posible recomendar dos contenidos en los que se puede disfrutar al actor en su mejor fase: actuando.

Al otro barrio (película)

"Ramón es un adolescente que a raíz de unas muertes fortuitas debe ingresar en un centro de acogida. El abogado Marcelo, amigo de la familia, se ocupa del caso, lo que lo lleva a recordar su pasado".

Caronte (serie)

"Un ex policía convertido en ex convicto por un crimen que no cometió, decide convertirse en abogado para evitar que otras personas inocentes terminen como él".