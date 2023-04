Old Train, emprendimiento de carnes ahumadas de Mendoza, tuvo un destacado papel en el Lollapalooza

El éxito de Old Train en el Lollapalooza no fue una casualidad, sino el resultado de una larga trayectoria de esfuerzo y dedicación. "Hemos trabajado aproximadamente unas 15 personas en cada stand. Tuvimos a la venta tres opciones: picante, una opción veggie y bueno aproximadamente 10000 personas que lo probaron y compartieron en sus redes sociales recibiendo muy buenos comentarios de nuestros nuestro productos", nos explica Gustavo.

Este año en el sector VIP Old Train estuvo al lado de marcas como Petersen, Carne, Voraz, Carnívoros, y varias otras con varias sucursales a nivel nacional. “Esto nos brindó mucha confianza en nuestro trabajo. Quedando demostrado una vez más que los productos y emprendimientos pequeños mendocinos pueden estar a la altura de empresas grandes y de renombre”.

Old Tran - 2.jpg

El reconocimiento obtenido en este evento nacional abre nuevas posibilidades para Old Train, que ya está pensando en expandirse a nivel local y nacional. "Participar de un evento lejos es complicado o sea requiere mucha logística requiere mucha inversión en movimiento de nuestras cosas que tenemos acá en Mendoza. Entonces se torna algo complicado, pero bueno estamos orgullosos de que hayamos podido lograr otra presentación más dejando bien parado los productos de la provincia a nivel nacional. Así que muy contento por todo", señaló Gómez.

Junto a Diego Decurgez, lideran este proyecto con pasión y compromiso. Querían agradecer su chef en Buenos Aires, Luciano Berenstein, por su invaluable ayuda en y por contribuir a hacer de su participación en el festival una experiencia excepcional. “Además, queremos reconocer el gran trabajo de Esteban Redondo, quien fue clave en la logística y en asegurar una presencia impecable en el evento. A todos los chicos que participaron en el armado, producción y atención al público, queremos decirles que su trabajo no pasó desapercibido y que su dedicación es muy apreciada.”

Old Train - 1.jpg

Desde Old Train agradecieron también el apoyo de la productora de eventos: DF Entertainment por confiar en ellos una vez más, y se espera seguir participando en muchos otros eventos en el futuro. "Esperamos estar presentes también aquí, para que toda la gente de Mendoza que nos quiera contactar a través de nuestras redes sociales (Instagram, Facebook) para cualquier tipo de evento que crean que pueda necesitarnos", concluyó Gómez.

La presencia de Old Train en el Lollapalooza demuestra que la calidad de los productos mendocinos puede competir con los mejores del país, y que el esfuerzo y la dedicación son la clave para el éxito en cualquier emprendimiento.

Gustavo y Lance old train.jpg

Old Train, aspira a posicionarse este año también en Mendoza y participar en eventos importantes en la provincia. Con su calidad de producto y presentación, y con la confianza que han depositado en ellos los organizadores de eventos a nivel nacional, Old Train está preparada para ampliar su presencia en el mercado de eventos en Mendoza y seguir creciendo a nivel nacional. Los interesados en contactar a Old Train para eventos en Mendoza pueden hacerlo a través de sus redes sociales en Instagram (@oldtrain.ok) y Facebook.