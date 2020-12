Escrache para Dady Brieva con pintura roja y excremento

No se supo quiénes bandalizaron el cartel con Dady Brieva, pero en las redes descuentan que se trata de personas que no están de acuerdo con la ideología del ex Midachi ni algunas de las expresiones que suele hacer en público. Una de las últimas fue un tuit en el que, ante una gran manifestación de opositores al gobierno de Alberto Fernández, manifestó que quería un camión "para jugar al bowling" por la 9 de Julio.