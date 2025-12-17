VityGo, una app mendocina de transporte con foco en seguridad y precios accesibles

El proyecto pone especial énfasis en la seguridad del servicio, con conductores profesionales debidamente registrados, vehículos habilitados por la Secretaría de Transporte y un sistema de seguimiento y trazabilidad completa de cada viaje. Desde la empresa explicaron que la confianza del usuario fue uno de los ejes principales al momento de diseñar la aplicación.

vitigo (10) VityGo ofrece tres categorías de vehículos dentro de su servicio.

VityGo ofrece tres categorías de vehículos

Vity , la opción más económica del mercado, posicionada por debajo de las aplicaciones internacionales.

, la opción más económica del mercado, posicionada por debajo de las aplicaciones internacionales. Vity Remis , con valores alineados a la tarifa tradicional del remis.

, con valores alineados a la tarifa tradicional del remis. Vity Premium, orientada a quienes buscan mayor confort y vehículos de alta gama.

La app también incorpora un servicio de alquiler con chofer para turismo, pensado para recorridos por bodegas y atractivos de Mendoza, con asistencia humana para la gestión de reservas y asesoramiento personalizado.