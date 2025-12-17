VityGo, una app mendocina de transporte con foco en seguridad y precios accesibles

El 11 de diciembre se realizó en Mendoza el lanzamiento oficial de VityGo, una nueva app de transporte desarrollada por emprendedores locales que comenzó a operar como una alternativa mendocina para la movilidad urbana y turística, con tecnología comparable a la de las plataformas internacionales, pero con tarifas más accesibles.
El proyecto pone especial énfasis en la seguridad del servicio, con conductores profesionales debidamente registrados, vehículos habilitados por la Secretaría de Transporte y un sistema de seguimiento y trazabilidad completa de cada viaje. Desde la empresa explicaron que la confianza del usuario fue uno de los ejes principales al momento de diseñar la aplicación.
VityGo ofrece tres categorías de vehículos
- Vity, la opción más económica del mercado, posicionada por debajo de las aplicaciones internacionales.
- Vity Remis, con valores alineados a la tarifa tradicional del remis.
- Vity Premium, orientada a quienes buscan mayor confort y vehículos de alta gama.
La app también incorpora un servicio de alquiler con chofer para turismo, pensado para recorridos por bodegas y atractivos de Mendoza, con asistencia humana para la gestión de reservas y asesoramiento personalizado.
En cuanto al modelo económico, VityGo aplica una comisión del 5% para los conductores, permitiendo que una mayor parte del valor del viaje quede en manos de quienes prestan el servicio y, al mismo tiempo, ofrecer precios finales más bajos a los usuarios. Además, cuenta con una billetera virtual integrada que facilita la gestión de pagos.
Desde la empresa destacaron que el lanzamiento del 11 de diciembre representa un avance importante para el desarrollo tecnológico local y un motivo de orgullo para Mendoza.
- Dirección: Pedro J Ortiz 75 Las Heras Mendoza
- Teléfono Whatsapp: +54 9 2617 77-7675
- Apple Usuario: https://apps.apple.com/ar/app/vitygo/id6749895166
- Apple Conductor: https://apps.apple.com/in/app/vitygo-conductor/id6749896272
- Android Usuario: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vitygo.user
- Android Conductor: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vitygo.driver